„Feuerwerk“ bei Brand

200 Feuerwehrleute von acht Wehren bekämpften am Donnerstagabend einen gefährlichen Dachstuhlbrand in Rohrbach-Berg. Das Feuer war ausgebrochen, nachdem der Bewohner (53) am Dachboden Holzpaletten mit einer Kreissäge zerkleinert und dabei auch Nägel zerschnitten hatte.

Bereits kurz darauf hörten er und sein Sohn Explosionsgeräusche von den am Dachboden gelagerten Feuerwerkskörpern und flohen ins Freie. Die alarmierte Feuerwehr versuchte zunächst, durch einen „Innenangriff“ die Flammen zu bekämpfen. Die Atemschutzträger mussten aber schon bald aufgrund der Explosionen aufgeben.

Als es zu einer Durchzündung kam, wurden weitere Feuerwehren alarmiert. Die Einsatzkräfte waren bis kurz vor Mitternacht vor Ort, um das Feuer zu löschen.