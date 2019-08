Feurige Barockklänge fürs Herz

Von Georgina Szeless

Dass Musik ein Gesund- und Jungbrunnen für des Menschen Herz und Seele ist, dafür gibt es immer wieder Beweise. Dass auf dem idyllischen Schloss Riedegg in der Gemeinde Alberndorf die Besucher solches erfahren durften, zeigte sich nicht erstmals am Samstag in der kleinen Renaissancekapelle, wo 130 Zuhörer des Abschlusskonzertes „Herztöne“ bei Barockklängen in einen wahren Glücksrausch versetzt wurden.

Enrico Onofri mit Charisma am Pult

Initiiert wurde diese Möglichkeit von dem Kardiologen Christian Wiesinger, der die dort seit einigen Jahren stattfindenden Konzerte sponsert und sie zugleich auch mit medizinischer Fachkenntnis betreut. Und auch darauf wert legt, dass die gastierenden Künstler aus hochrangigen Reihen kommen. Mit der Einladung des bekannten Spezialensembles für Alte Musik, der Castors, mit der Konzertmeisterin Petra Samhaber-Eckhardt hat man das Angebot wohl noch übertroffen, war die Leitung des Abends doch dem berühmten italienischen Geigengenie Enrico Onofri, Professor am Bellini Konservatorium in Palermo, übertragen. Als Experte sind seine Interpretationen von einer unverwechselbaren Einzigartigkeit, die primär durch sein Charisma am Pult bestimmt ist. Fast unbeschreiblich, wie sehr er das Ensemble zu animieren verstand, dessen Mitglieder mit hypnotischem Augenkontakt an seinen Zeichen hingen und in noch so atemberaubenden Tempi mit schier müheloser Leichtigkeit ihre Bögen auf den Saiten tanzen ließen. Zu nennen sind: Monika Toth und Maria Cristina Vasi (Violinen), Peter Aigner (Viola), Ludovico Minasi (Violoncello), Barbara Fischer (Violone) und Erich Traxler (Cembalo).

Das Programm konzentrierte sich auf Antonio Vivaldi, den Erfinder des Solokonzerts und selbst Virtuose auf der Geige, und auf sein Wirken in Venedig als Komponist und Dirigent. Aus seinem reichen Schaffen wählte man dreisätzige Konzerte, formal gründlich ausgearbeitet und genauso ausgelegt vom anfänglichen Tutti-Ritornell über Arien und Soli bis zum wiederkehrenden Ausgangsthema am Ende.

Um die Vivaldi-Sonate „La Follia“ gruppiert waren noch solche der Barockmeister Giovanni Legrenzi, Tomaso Albinoni und Antonio Caldara. Zu viel Vivaldi, könnte man meinen, aber keineswegs. Man konnte von ihm nicht genug kriegen. Daher auch die Zugabe, leider nur eine, dann wurde das Cembalo zerlegt und ins Auto verladen. Denn schon am nächsten Abend winkte den Musikern ein Auftritt beim Carinthischen Sommer in Villach: Viva Vivaldi!