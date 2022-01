FH OÖ bringt neue digitale Master

Die FH OÖ rüstet mir neuen Master-Kursen die Ausbildung für Interessierte in der IT- und Medienbranche auf. Am FH OÖ Campus Hagenberg stehen zwölf Masterprogramme zur Auswahl.

Diese werden bei einem Online-Infoabend am Mittwoch, 19. Jänner von 18 bis 19.30 Uhr präsentiert.

Bei der „Virtual Master Night“ wird via YouTube-Streaming zunächst ein Einführungsvortrag zum Masterstudium in Hagenberg und ein Überblick über die zwölf Masterstudiengänge in den Bereichen Informatik, Kommunikation und Medien, von welchen drei auch berufsbegleitend absolviert werden können, geboten. Darunter der neue Schwerpunkt „Datenjournalismus“ im Master „Interactive Media“.

Genauere Informationen gibt es unter www.fh-ooe.at/masternight-hgb