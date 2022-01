Fiat Tipo Cross – Selbstsicher und agil

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Auf dem Feld der Kompakten vulgo Golf-Klasse tat sich Fiat hierzulande bislang schwer. Dabei haben die Italiener schon seit vielen Jahren (nämlich seit 2015) ein entsprechendes Angebot im Portfolio; nämlich den Tipo.

Den gab´s natürlich auch schon früher, nämlich von 1988 bis 1995, wie Kenner wissen. Aber der jetzige stammt aus der FCA-Zeit, auch wenn FCA (Fiat Chrysler) durch die Fusion mit PSA zum Stellantis-Konzern geworden ist.

Typenschein Fiat Tipo Cross FireFly Turbo 100 Preis: ab € 24.290,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 25.010,- unter anderem inklusive Metalliclackierung Pepper Orange € 500,- und Sitzheizung vorne € 220,-; einen Fiat Tipo Cross (FireFly Turbo 100 City Cross) gibt es ab € 21.590,-

NoVA/Steuer: 5 %/ € 276,48 jährlich

Garantie: 4 Jahre bis max. 60.000 km die ersten 2 Jahre ohne km-Begrenzung, 3 Jahre Lackgarantie, 8 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 20.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten:

Motor: R3, 12V, Turbolader, Partikelfilter, 999 cm³, 73,3 kW/100 PS bei 5000 U/min, max. Drehmoment 190 Nm bei 1500 U/min

Getriebe: Fünfgangschaltung

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 192 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 12,2 s

Leistungsgewicht: 12,6 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 5,8 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,8 Liter

CO2-Ausstoß: 131 g/km

Euro 6d Eckdaten:

L/B/H: 4386/1802/1556 mm

Radstand: 2638 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1260/1760 kg

Kofferraum: 440 Liter

Tank: 50 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 225/45 R17 94V auf 17“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC

Airbags: 6

Sei´s wie´s sei: Zurück zum Fiat Tipo, den die Italiener auch als Cross-Variante (mit prominent platziertem Fiat-Schriftzug auf dem Kühlergrill) im Angebot haben. Die Cross-Version darf sich zusätzlich zur Normalversion über raubeinige Accessoires wie Unterfahrschutz, neue Seitenschweller, Nebelscheinwerfer, die typischen Hartplastik-Radläufe, eine Dachreling und eine um vier Zentimeter erhöhte Bodenfreiheit freuen.

Freilich werden beim Kompakten nur die Vorderräder angetrieben, eine Allradversion gibt´s nicht. Jedenfalls ruht der knapp 4,40 Meter lange Fünftürer bullig und selbstsicher auf den 17er-Alus.

Der Innenraum ist genau das Gegenteil von verspielt: Klar, übersichtlich, ergonomisch und mit ausreichend Platz vorne und hinten. Verarbeitungsqualität und Ambiente lassen auf den ersten Blick wenig Wünsche offen, und wenn der zweite Blick auf die Preisliste fällt, scheinen viele Fragen ohnehin erledigt.

Denn der Tipo Cross ist mit 24.290 Euro nicht nur preislich attraktiv, sondern auch gut ausgestattet. So nennt der Kompakte unter anderem LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten, 12-Volt-Steckdose im Kofferraum, eine umfangreiche Assistenzarmada, Rückfahrkamera, 10,25-Zoll-Touchscreen (die Menüführung geht überwiegend in Ordnung), 7-Zoll-Digitaldisplay (das jedoch die Infos ziemlich klein und kaum leserlich darstellt), Klimaautomatik, Licht- und Regensensor sowie USB-Anschluss im Fond sein Eigen. Dementsprechend kurz und günstig ist die Aufpreisliste – der Cross ist auch in dem Bereich wohltuend überraschend.

Dreizylinder-Turbo

Komplett überraschend sind dann die Fahrleistungen. Der Dreizylinder-Benziner mit seinen hundert Pferdchen und 190 Newtonmetern knurrt zurückhaltend und angenehm vibrationsarm.

Der Vortrieb kann sich dann sehen lassen, wobei der Fahrer wegen der kurz geführten Fünfgangschaltung ganz schön ins Schwitzen kommen kann. Der Cross ist also quirlig und agil – mit angenehm straffer Abstimmung (ohne dass der Komfort dabei zu kurz kommt) und guter Kurvenlage bei gleichzeitig akzeptablem Verbrauch von weniger als sechs Litern. Auch die Bremsen sprechen sehr gut und fein dosierbar an.

Die Lenkung könnte jedoch mehr Rückmeldung geben. Dafür bietet der Cross via Schalter den sogenannten City-Modus an: Dann lässt sich das Lederlenkrad des 1,26-Tonners mit dem kleinen Finger dirigieren.

Das Gepäckabteil ist mit 440 Litern Volumen ausreichend groß und gut verarbeitet. Eine elektrische Heckklappe sucht man indessen vergebens, aber bei dem Preis ist das auch verschmerzbar.

Fazit

Der Fiat Tipo Cross überrascht mit bulligem Äußeren, profunden Fahreigenschaften, strukturiertem Innenraum, geräumigen Innenabmessungen zu einem kompetitiven Preis.