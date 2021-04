Fieberhafte Suche nach vermisstem U-Boot vor Bali

Bei der Suche nach einem verschwundenen Militär-U-Boot mit 53 Menschen an Bord haben die indonesischen Rettungskräfte ihre Anstrengungen auf ein Radarsignal fokussiert. Am Donnerstagabend meldete das Militär, es sei ein nicht identifiziertes, stark magnetisches Objekt in einer Tiefe zwischen 50 und einhundert Metern geortet worden. Behördenangaben zufolge reichen die Sauerstoffvorräte an Bord maximal bis Samstagfrüh.

„Wir hoffen auf einen Lichtblick“, sagte ein Sprecher des indonesischen Militärs. „Wir haben nur noch bis 3.00 Uhr (am Samstag) Zeit, daher verstärken wir heute unsere Bemühungen“, fügte er hinzu. Experten befürchten jedoch, dass das Schiff bereits zerbrochen sein könnte – und womöglich auf bis zu 700 Meter gesunken ist. Für solche Tiefen ist das U-Boot nicht ausgelegt.

Die USA unterstützen Indonesien unterdessen bei der Suche nach dem U-Boot. „Auf Einladung der indonesischen Regierung entsenden wir Fluggeräte, um bei der Suche nach dem vermissten U-Boot zu helfen“, twitterte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag (Ortszeit). Verteidigungsminister Lloyd Austin werde am Freitag mit seinem indonesischen Kollegen Prabowo Subianto über Hilfen sprechen.

Bisher waren vier Marineschiffe an der Suche beteiligt, zwei weitere aus Malaysia und Singapur waren unterwegs. Auch Australien sagte Hilfe zu.

Der Kontakt zu dem in Deutschland gebauten U-Boot war Mittwochfrüh während einer Militärübung vor Bali abgerissen, bei der Torpedos abgefeuert werden sollten. Die „KRI Nanggala 402“ hatte nach Militärangaben um Erlaubnis gebeten, tiefer abtauchen zu können. Nach der Erteilung des entsprechenden Befehls ging der Kontakt verloren.

Indonesien hat insgesamt fünf in Deutschland und Südkorea gebaute U-Boote. Mit dem Bau des nun vermissten, 1.300 Tonnen schwere U-Bootes vom Typ 209 vom Industrieriesen ThyssenKrupp war 1978 begonnen worden. 1981 wurde es an Indonesien ausgeliefert. Eine Generalüberholung wurde 2012 in Südkorea abgeschlossen.