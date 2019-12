Finale für Koalition über Silvester

Die Verhandlungen über eine neue österreichische Regierung gehen über Silvester ins Finale, für 1. Jänner sind abschließende Gespräche geplant — die letzten Tage von 2019 werden für den „Feinschliff“ genutzt, wie ÖVP-Chef Sebastian Kurz sagte. In den Tagen darauf wollen Kurz und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler im Fall einer endgültigen Einigung bereits das Regierungsprogramm präsentieren. Und während die Koalition noch fertig verhandelt wird, sind gestern bereits erste Personalentscheidungen durchgesickert.

Bestätigt wurde etwa, dass es ein eigenes Integrationsministerium geben wird, das von Susanne Raab (ÖVP) besetzt werden soll. Die Kurz-Vertraute aus Oberösterreich und derzeit Leiterin der Integrationssektion im Außenministerium und ist seit 2011 in den verschiedensten Bereichen der Integration tätig. Kurz bezeichnete Raab als „junge und sehr erfahrene Integrationsexpertin“. „Sie verfügt über jahrelange Erfahrung im Integrations- bereich und hat schon bisher maßgeblich an wichtigen Gesetzen und Beschlüssen in der Migration und Integration mitgewirkt“, lobt der Parteichef seine künftige Ministerin.

Freude bei LH Stelzer

Geboren in Vöcklabruck und aufgewachsen im Reiterdorf Ampflwang im Hausruckwald, lebt die 35-jährige Raab heute mit ihrem Mann in Himberg bei Wien. Die Eltern der studierten Juristin und Psychologin leben nach wie vor in Ampflwang und ihre Schwester lebt mit Familie in Altenberg bei Linz.

„Susanne Raab ist in ihrem Heimatbundesland stark verwurzelt, hat sich aber auch über die Landesgrenzen hinweg den Ruf einer Fachfrau und Expertin erarbeitet“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Eine gute Personalentscheidung für OÖ und die neue Regierung.“

Ebenfalls als Ministerin gesetzt ist die ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament, Karoline Edtstadler. Sie kommt als Europaministerin zurück nach Wien. Die Grüne Leonore Gewessler soll in der türkis-grünen Bundesregierung Ressortchefin des geplanten neuen „Superministeriums“ für Klimaschutz werden. In dem Ressort sollen Umwelt, Verkehr bzw. Infrastruktur, Energie, Technologie und Innovation vereint werden. Gewessler sitzt erst seit dieser Nationalratswahl für die Grünen im Parlament, war aber eine der zentralen Regierungsverhandlerinnen der Ökopartei. Davor war sie Geschäftsführerin der Umweltorganisation Global 2000.

Die Grünen sollen vier Ministerien sowie zusätzlich einen Staatssekretärsposten erhalten, die ÖVP dürfte sich neun Ressorts gesichert haben, bestätigt wurde das aber noch nicht. Im Gespräch waren bisher Gernot Blümel als Finanzminister, Karl Nehammer als Innenminister sowie die nö. Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner (alle ÖVP) als Verteidigungsministerin bzw. auf grüne Seite Alma Zadic als Justizministerin oder Rudi Anschober bzw. Astrid Rössler im Sozialministerium.

Kritik künftiger Opposition

Sofort nach Bekanntwerden der ersten fixierten Personalia hagelte es Kritik. Die FPÖ wollte nicht glauben, dass die künftige Ministerin Susanne Raab den Kampf gegen Parallelgesellschaften und den politischen Islam für die ÖVP fortsetzen werde. Die SPÖ zeigte sich vor allem wegen der kolportierten Ressortaufteilung zwischen Türkis und Grün besorgt.