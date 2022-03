Finanzspritze für das Bundesheer

Mit ihrer Feststellung, dass es in Sachen Investitionen beim österreichischen Bundesheer „unglaublichen Aufholbedarf“gebe und daher zusätzliche Mittel notwendig seien, rennt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei den anderen Parteien offene Türen ein.

Zwar verweist ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer darauf, dass dem Heer heuer mit 2,7 Milliarden zum dritten Mal in Folge das höchste Verteidigungsbudget in der Zweiten Republik zur Verfügung stehe — doch laut einer Generalstabsforderung aus dem Jahr 2019 sollten es schon 3,3 Milliarden und ab dann jährlich ein Prozent des BIP sein. Die 2,7 Milliarden entsprechen 0,6 Prozent des BIP, für eine „vollumfängliche Landesverteidigung“wären laut Generalstab sogar zwei Prozent notwendig.

Der Verteidigungsminister der Übergangsregierung 2019, Generalmajor Thomas Starlinger, hat einen Bedarf von 16,2 Milliarden errechnet, die notwendig wären, um das Bundesheer auf einen modernen Stand zu bringen. Seine Liste stellte damals allerdings eine Maximalforderung dar.

OÖVP und FPÖ bringen Landtagsresultion ein

An Starlingers Aussagen erinnerten am Mittwoch in einer gemeinsamen Presseaussendung auch OÖVP-Sicherheitssprecher Wolfgang Stanek und FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr.

Der Krieg in der Ukraine führe vor Augen, „wie rasch militärische Auseinandersetzungen in unmittelbarer Nähe Realität werden können“, so Mahr und Stanek, um darauf zu verweisen, dass Deutschland in Sachen Heeresbudget bereits reagiert habe. Die beiden Abgeordneten weiter: „Die finanziellen Impulse müssen auch in Österreich die notwendige Stärkung des Bundesheeres zur Folge haben.“ In der kommenden Landtagssitzung werde es eine gemeinsame Resolution geben, in der die ausreichende Finanzierung des Heeres gefordert wird.

„Oberösterreich hat ähnliche Anträge bereits 2019 und 2020 verabschiedet und mehrmals ein klares Bekenntnis für die oö. Kasernen abgelegt. Das sind klare Zeichen, wie wichtig uns die Landesverteidigung ist. Dazu ist neben einer raschen Sonderfinanzierung ein langfristig ausreichendes Verteidigungsbudget notwendig. Die aktuelle Konfliktlage in unmittelbarer Nähe zu Österreich verlangt nun rasches Handeln“, sind sich Stanek und Mahr einig.

„Starke rot-weiß-rote Sicherheitspolitik“

ÖVP-Wehrsprecher Ofenauer ortet parteiübergreifenden Konsens, was die Finanzausstattung des Heeres betrifft. Jetzt gelte es zügig zu handeln, zumal die aktuelle Lage in der Ukraine eine Neubewertung der Landesverteidigung mit sich gebracht habe. Ofenauer: „Mit vereinten Kräften für ein verteidigungsfähiges Heer arbeiten und eine starke rot-weiß-rote Sicherheitspolitik garantieren — das ist unser aller Auftrag, den es jetzt im Sinne der Menschen und der Republik zu erfüllen gilt.“