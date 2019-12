Findelkind darf bald zu Pflegeeltern

LICHTENBERG/LINZ — Nein, die Mutter habe sich nicht gemeldet und es gebe auch keine Hinweise, die uns weitergebracht haben, hieß es gestern bei Polizei und Staatsanwaltschaft nach dem Fund eines neugeborenen Buben in der Nacht zum Sonntag in einem Mehrparteienhaus in Lichtenberg (Bez. Urfahr-Umgebung). Wie berichtet war die 60-Jährige Martina D. durch ein Wimmern auf das Baby, das auf der Fußmatte vor ihrer Wohnung lag, aufmerksam. Die Mutter dürfte den Kleinen gut eine Stunde zuvor geboren haben. Auf einen Polster gebettet und gut eingewickelt in Handtücher legte sie ihn dann vor der Wohnungstüre ab.

Trotz des medialen Aufrufs fehlt von der Frau jede Spur. Nach wie vor gilt die Sorge, ob sie die Geburt gut überstanden hat. Zudem dürfte sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, wie Staatsanwalt Philip Christl betont.

Bub geht es gut

Der kleine Bub, der den Start ins Leben mit einer kleinen Unterkühlung begonnen hatte, liegt nach wie vor im MedCampus 4 (vorm. Landes-Frauen- und Kinderklinik) in Linz auf der Normalstation. Ihm gehe es gut, heißt es aus dem Spital. Dort wird er auch noch eine Weile bleiben, bis er an Krisenpflegeeltern übergeben wird, wie es heißt. Die Obsorge hat bei Findelkindern die Kinder- und Jugendhilfe, die auch die Pflegeeltern auswählt. Meldet sich die Mutter doch noch und will ihr Kind zurück, dann liegt es am Gericht, darüber zu entscheiden. Meldet sie sich nicht, kommt es zur Adoption.