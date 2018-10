Finne macht Weber EVP-Kandidatur streitig

Der finnische Ex-Regierungschef Alexander Stubb will Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden. Stubb kündigte dazu am Dienstag im Europaparlament in Straßburg seine Bewerbung als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl im kommenden Jahr an. Er fordert damit den von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) unterstützten EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) heraus.

„Populismus angehen“

Er wolle „Populismus direkt angehen“ und sei bereit, für die Verteidigung europäischer Werte „auf die Barrikaden zu gehen“, sagte Stubb. Die europäischen Werte würden „sowohl von außerhalb als auch innerhalb der EU“ angegriffen“. Er nannte die USA, China und Russland sowie „Polen, Italien und – warum nicht – Ungarn“.

Mit Stubbe hat Weber ein politische Schwergewicht als Herausforderer. Der 50-jährige Finne war von 2008 bis 2011 Außenminister, ab 2014 ein knappes Jahr Ministerpräsident und dann bis 2016 Finanzminister seines Landes. Auf eine solche Biografie kann Weber nicht verweisen: Er hatte noch kein Regierungsamt inne.

Die EVP kürt ihren Spitzenkandidaten am 7. und 8. November in Helsinki. Bis 17. Oktober können sich weitere Kandidaten melden. Sollte die EVP bei der EU-Wahl im Mai 2019 wieder stärkste Kraft werden, stehen die Chancen für ihren Spitzenkandidaten auf den Job des EU-Kommissionschefs gut.