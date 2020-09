Finnland-Fähre in der Ostsee auf Grund gelaufen

Eine Ostsee-Fähre mit rund 280 Menschen an Bord ist vor der finnischen Inselgruppe Aland auf Grund gelaufen. Die Situation sei stabil, Menschen nicht in Gefahr, teilte die westfinnische Küstenwache am Sonntag auf Twitter mit. Einsatzkräfte bereiteten die Evakuierung der “Amorella” vor, hieß es am frühen Nachmittag.

Nach Angaben der Reederei Viking Line hatte sich das Schiff mit knapp 200 Passagieren und 80 Besatzungsmitgliedern an Bord auf dem Weg vom südfinnischen Turku in die schwedische Hauptstadt Stockholm befunden. Berichte über Verletzte gibt es bisher nicht.

Wie finnische und schwedische Medien berichteten, war die “Amorella” im Jahr 2013 schon einmal auf Grund gelaufen. Auch damals hatte sich der Vorfall in diesem Gebiet vor Aland ereignet. Nach Informationen des Radiosenders Alands Radio soll die Fähre diesmal wegen Problemen während der Fahrt gezwungen gewesen sein, absichtlich auf Grund zu laufen, um nicht mit Wasser vollzulaufen.