Fintechs: Chance oder Bedrohung für Banken?

Von Christoph Steiner

Wer am Karfreitag eine Banküberweisung getätigt hat, der wird sich noch gedulden müssen, bis das Geld am Konto des Empfängers ist. Zwar hatten die Bankfilialen geöffnet, das für Überweisungen zwischen Banken maßgebliche Target-System hatte allerdings Feiertag. Innerhalb Österreichs und Europa wurden daher keine Euro-Zahlungen zwischen Banken abgewickelt. Genau diese Behäbigkeit wird immer wieder für den Aufstieg von Fintechs und alternativen digitalen Bezahlformen verantwortlich gemacht. Doch müssen die Institute neue Finanzdienstleister wirklich fürchten oder sollten sie viel mehr den Schulterschluss mit ihnen suchen?

Banken als Stabilisator

Dass sich die Finanzinstitute auf die Gegebenheiten der Zeit einlassen müssen, davon ist der Start-up-Spezialist Michael Eisler überzeugt: „Als reinen Logistikdienstleister wird man Banken künftig nicht mehr brauchen“, wagt er zu prophezeien. Dass sich Banken daher mit dynamischen Fintechs umgeben, sich neue Dinge anschauen, sei eine unternehmerische Verpflichtung, betont Eisler. Er sieht die Banken dabei auch in einer stabilisierenden Rolle in einer von außen betrachtet unsicheren Entwicklung. „Die Banken haben ein Vertriebsnetzwerk und vor allem das Vertrauen der Kunden. Das werden sie einsetzen können, um auch künftig ihre Berechtigung zu haben. Das Geschäftsmodell wird sich halt ändern“, skizziert er mögliche Veränderungen.

Banken haben reagiert

In Oberösterreich haben die Banken zum Teil bereits reagiert. „Wir arbeiten sehr intensiv mit kreativen Unternehmen zusammen, mit Start-ups genauso wie mit etablierten innovativen Firmen, und nutzen die Flexibilität und Kreativität dieser Fintechs. Im Bereich der Start-ups gibt es beispielsweise eine sehr enge und überaus gute Zusammenarbeit mit dem Netzwerk von Startup300“, erklärt man etwa bei der Raiffeisenlandesbank OÖ. Dort setzt man bisher auf ein Miteinander. Die Frage von Übernahmen, um Know-how fest einzugliedern, habe sich bisher nicht gestellt, wird erklärt.

Sparkasse begann 2012

Auch bei der Sparkasse OÖ ist man die Entwicklung offensiv angegangen. „Fintechs bieten viele innovative Apps im Finanzbereich, die für Banken interessant sind“, so Sparkasse-Sprecher Roland Öhler über die Marktbeobachtungen. In der Sparkassengruppe selbst habe man Ende 2012 ein eigenes Fintech gegründet, aus dem auch das Banking-System George hervorgegangen sei, verweist man auf die Anstrengungen in diesem Bereich. Insgesamt sehe die Sparkasse bei Fintechs mehr die Kooperationsmöglichkeiten als dass man sie als Konkurrenten wahrnehme, wird betont.