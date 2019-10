„Firmenchefinnen sind oft erfolgreicher, aber auch vorsichtiger“

Von Christian Haubner

Zeitgleich mit dem Wirtschaftsforum der europäischen Kammerorganisation Eurochambres ist auch eine österereichische Unternehmerinnen-Delegation in Rom. Unter Leitung von „Frau in der Wirtschaft“-Bundes- chefin und Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Martha Schultz sind insgesamt 53 Firmenchefinnen in die ewige Stadt gereist.

„Das ist die bisher größte Delegation“, sagt Schultz im VOLKSBLATT-Gespräch. „Und was mich besonders freut: Wir haben Unternehmerinnen aus allen Bundesländern dabei!“

In erster Linie gehe es ums Vernetzen. Und es gehe weiters darum, das Service der Außenwirtschaftsorganisation zu nutzen und das Land kennenzulernen, um Exportmöglichkeiten zu finden und zu ergreifen.

„Wollen motivieren, in den Export zu gehen“

„Dies ist notwendig, weil die Unternehmerinnen im Export nicht ganz so mutig sind“, berichtet Schultz. Daher sei man auf die Idee gekommen, eine Sondierungsreise rein für Frauen anzubieten. „Und daher besuchen wir auch Länder in der Nachbarschaft, weil der erste Schritt in den Export nicht gleich nach Übersee oder in den asiatischen Raum geht.“ In anderen Bereichen sind Frauen ihren männlichen Kollegen statistisch gesehen weit voraus. Weibliche Firmenchefs sind im Schnitt sehr strukturiert und gut organisiert. „Die Zahlen zeigen auch: Unternehmen, die von Frauen geführt werden, gehen weniger oft in die Insolvenz. Das Wachstum ist auch eher stetig. Frauen sind da vorsichtiger, ihre Unternehmen bestehen aber auch länger“, bringt es Schultz auf den Punkt.

„Auch Regierung wird von uns hören“

Durch die Vernetzung wolle man auch sichtbarer werden. Viele wirtschaftliche Themen seien geschlechtsneutral, aber es gebe darüber hinaus auch spezifisch weibliche Themen, etwa Ein-Personen-Unternehmen oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch die künftige Regierung „wird von uns hören“, verspricht Schultz.

Sie selbst weiß genau, wovon sie spricht: Sie leitet gemeinsam mit ihrem Bruder das größte private Seilbahn- und Tourismusunternehmen Österreichs, die Schultz Gruppe. „Mein Vorteil ist die Digitalisierung: Ob mein Laptop in Rom steht oder in Tirol ist meinen Kunden gleich.“

Begleitet wird die Delegation von der Wirtschaftsdelegierten Gudrun Hager – die einst selbst Pionierin in diesem Bereich war: Inzwischen gibt es mehrere weibliche Wirtschaftsdelegierte und „die Entwicklung geht weiter in die richtige Richtung“.

„Können zu besseren Geschäften verhelfen“

Und auch Hager bestätigt, dass Frauen in Chefsesseln besondere Qualitäten haben: „Als Außenwirtschaftsstelle sind wir eine Service-Organisation. Und wenn wir Anfragen von Geschäftsführerinnen haben, so sind diese meist sehr spezifisch und sehr detailliert.“ Auch in dieser „historisch großen Delegation“ gebe es bereits konkrete weiterführende Fragen. „Und wir können zu besseren Geschäften verhelfen und inspirieren.“