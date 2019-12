Fisch in Österreich am teuersten

Von Harald Gruber

Der Fisch ist in Bewegung. Und zwar in der österreichischen Preisspirale seit Mitte 2012 steil nach oben. Die Teuerung bei Frischfisch, Thunfisch und Fischkonserven seit 2010 beträgt mittlerweile mehr als 70 Prozent.

Räucherlachs wurde um 55 Prozent teurer. Damit führen die Fische nicht nur die österreichische Teuerungs-Hitliste an, sie bringen Österreich auch international in die Schlagzeilen: die Produkte sind in der Alpenrepublik mit 37,9 Prozent über EU-Schnitt am teuersten.

Welt schwappt in Regale

Bleibt die Frage nach den Ursachen dieser massiven Verteuerung — wobei Fisch laut IMAS-Umfrage am Heiligen Abend in 12 Prozent der Haushalte auf den Tisch kommen soll und 44 Prozent der Österreicher Fisch für den Fleisch-Favoriten des kommenden Jahrzehnts halten. Dass die Teuerung vom Weltmarkt in die heimischen Regale schwappt, zeigen Daten der UNO. Demnach ist der Fisch-Weltmarktpreis derzeit um rund 40 Prozent höher als zu Beginn der 2000er-Jahre und sind sowohl EU als auch Österreich stark von diesem Weltmarkt abhängig.

Die EU kann nur 42 Prozent ihres Fischkonsums aus eigener Produktion schöpfen, Österreich laut Statistik Austria sogar nur 6 Prozent. Hauptlieferant von Fisch in die EU ist Norwegen, gefolgt von China, Island, USA, Vietnam und Marokko.

Asien holt sich 70 Prozent

Das Weltangebot an Fisch ist zwischen 2000 und 2017 um 37 Prozent auf 172,6 Millionen Tonnen gestiegen. Dabei zeigen die Fangergebnisse in den Weltmeeren mit 90 Millionen Tonnen eine stabile bis leicht sinkende Tendenz. Die Angebote aus Aquakulturen (mittlerweile 80 Millionen Tonnen) schießen dagegen steil nach oben.

Der Puls der preistreibenden Weltnachfrage schlägt seit Jahren (und auch in den kommenden Jahren) in Asien. China ist der mit Abstand größte Konsument von Fisch. Insgesamt verbraucht Asien bereits 70 Prozent des weltweiten Fischangebotes. Befeuert durch stark wachsende Bevölkerungszahlen, steigenden Wohlstand und wachsende Städte ist der asiatische Fischkonsum in den vergangenen 10 Jahren um fast 40 Prozent gestiegen. 93 Prozent des prognostizierten Nachfrageanstiegs bis 2028 rechnet die UNO neuerlich aufstrebenden (asiatischen) Schwellenländern zu.