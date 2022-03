Fischer in OÖ werden weiblicher und jünger

Erholung und Entspannung in der Natur beim Fischen an einem Teich oder Fluss spricht immer mehr Frauen und Jugendliche an. Der Fang selbst rückt zunehmend in den Hintergrund.

„Vor 15 Jahren hatten wir acht Prozent weibliche Teilnehmer bei der Fischerprüfung, mittlerweile sind es bereits 14 Prozent“, freut sich Landesfischermeister Siegfried Pilgerstorfer im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Pro Jahr werden in Oberösterreich rund 2000 Prüfungen abgelegt – möglich ist dies ab zwölf Jahren. Auch die Jugendlichen schätzen zunehmend das Fischen als Hobby – sie stellen ein Drittel der Kursteilnehmer. Etwa 100.000 Menschen im Land ob der Enns besitzen eine Fischerkarte, ein gutes Drittel davon ist regelmäßig „am Wasser“.

Sorgen bereiten Pilgerstorfer hingegen die Schäden, die die geschützten Fischotter mittlerweile beim Fischbestand anrichten. „Geschätzte 600 bis 700 Tiere sind doppelt so viele wie einem gutem Erhaltungszustand entsprechen“, sagt der Landesfischermeister.

Er wünscht sich daher vom Land OÖ eine Verordnung wie in Kärnten, welche eine gezielte „Entnahme“ der Tiere ermöglicht. Konkret sollte die Hälfte der Fischotter getötet werden, um damit die Bedrohung des Fischbestandes abzuwenden.