„Fitnessprogramm und bestes Service“

Seit Kurzem ist Hermann Pühringer Direktor der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Der 52-Jährige folgte in der Funktion Walter Bremberger nach, der in Pension gegangen ist.

Gratulation, Herr Wirtschaftskammerdirektor.

HERMANN PÜHRINGER: Danke sehr. Es ist natürlich eine große Freude, wenn man einen Job mit einer so großen Verantwortung übernehmen darf. Umso mehr, da es sich ja um Zeiten großer Veränderungen handelt.

Veränderungen inwieweit?

Internationalisierung, Globalisierung oder die demografische Veränderung sind drei wesentliche Punkte. Aber auch der Fachkräftemangel und die Digitalisierung lassen die Wirtschaftswelt von morgen in einem komplett anderen Licht erscheinen, als die Wirtschaft von heute. Die Gesellschaft und damit natürlich auch die Wirtschaftswelt sind in einem Umbruch. Man muss sich daher als Manager der Veränderung sehen.

Wie kann man sich einen Manager der Veränderung vorstellen?

Erstens geht es darum, die Veränderungen überhaupt wahrzunehmen und anzunehmen. Und danach muss man die Mitarbeiter mitnehmen auf die Reise der Veränderung. Denn das ist die Aufgabe eines Managers: Die Mitarbeiter auch für Veränderung zu begeistern. Man muss ein schlüssiges Bild der Zukunft skizzieren.

Veränderungen gehören aber zum Prozess dazu.

Definitiv. Sie werden nur in Zukunft noch rasanter auf uns zukommen. Wichtig ist es mir, dass wir in der Wirtschaftskammer Oberösterreich eben die Zukunft gestalten. Die andere Möglichkeit wäre, sie einfach auf uns zukommen zu lassen. Das ist aber nicht sonderlich ratsam.

Welche Veränderungen kommen denn auf Oberösterreichs Betriebe und die Wirtschaftskammer Oberösterreich zu?

Wir haben diesbezüglich einen Masterplan entwickelt und in dem fünf Stellschrauben identifiziert. Die wohl wichtigste ist der Fachkräftemangel. Derzeit boomt zwar die Wirtschaft, aber es droht die Gefahr der konjunkturellen Überhitzung, weil die Arbeitskräfte fehlen. Abhilfe sehe ich hier bei der Lehre, denn 49 Prozent eines Jahrgangs entscheiden sich dafür. Und mir geht es nun darum, zusätzliche Potenziale zu erschließen. Daraus ist dann die Idee der dualen Akademie geboren worden. Die Zielgruppe dort sind AHS-Maturanten und Studienabbrecher. Wir haben 2500 Maturanten pro Jahr. Und die Akademie bietet die Chance, eine fundierte Ausbildung zu erhalten und innerhalb kürzester Zeit Geld zu verdienen.

Hat die Lehre den Stellenwert, den sie verdient?

Zum Teil. Sie ist jedenfalls keine Sackgasse, sondern bietet so viele Möglichkeiten. Zum Glück hat sich das in den vergangenen Jahren stark zum Positiven verändert.

Welche Kompetenzen braucht die Fachkraft von morgen?

Eine digitale Kompetenz, also das notwendige Rüstzeug, um in der digitalen Welt reüssieren zu können. Das inkludiert für mich auch gewisse Programmierfähigkeiten. Dann Internationalität. Die Exportzuwächse treiben Oberösterreichs Wirtschaft, wir reden von acht Prozent Wachstum pro Jahr. Und dementsprechend müssen die Fachkräfte von morgen dieses Mindset mitbringen, aber auch idealerweise Auslandserfahrung und Sprachkenntnisse. Und natürlich soziale Kompetenzen. Dazu zählen ein solides Wertegefüge aber auch Führungskompetenz.

Die besten Fachkräfte gehen aber dorthin, wo sie die meisten Möglichkeiten haben.

Absolut, daher muss Oberösterreich unter die Top-Ten-Regionen Europas kommen. Denn dann bleibt die Jugend im Land. Da wir so viele international tätige Betriebe im Land ob der Enns haben, muss es doch möglich sein, diesen internationalen Aspekt weiter auszubauen. Es braucht eine geregelte qualifizierte Migration. Wir von der Wirtschaftskammer werden diesbezüglich die Betriebe dabei unterstützen.

Das machen aber die anderen Bundesländer wohl auch.

Natürlich. Daher braucht es auch diesen Masterplan. Wichtig in dem Zusammenhang ist eine Netzwerkökonomie. Wir von der Wirtschaftskammer wollen hierbei die Funktion einer Business Promotion Plattform einnehmen. Denn man kann nur den Standort dann weiterentwickeln, wenn alle Player in dieselbe Richtung ziehen. Ich bin mir sicher, dass unsere Partner – sei das das Land, die JKU oder unsere knapp 100.000 Betriebe – mit uns diesen Weg gehen werden.

Bei den Gründungen sehen sie noch Potenzial nach oben?

Prinzipiell natürlich. Dabei ist das Gründen einer Firma so einfach in Oberösterreich. Wir führen pro Jahr 5000 Gründungsberatungen durch. Entscheidend ist, dass man die Gründer von Beginn an gut unterstützt, beispielsweise durch Online-Tools. Aber auch, sie bei der Vernetzung mit potenziellen Kunden, Partner oder Investoren zu begleiten. Dazu haben wir viele unterschiedliche Veranstaltungsformate entworfen.

Und die werden auch nachgefragt?

Und wie! Darüber hinaus haben wir viele weitere Angebote für Jungunternehmer. Das umfasst beispielsweise Finanzierungsservices wie den Gründerfonds oder den Hightech-Fonds. Wir haben auch eine Kreditgarantiegesellschaft. Und was mir wichtig ist. Wir sind keine Institution zum Selbstzweck sondern für unsere knapp 100.000 Mitglieder da. Das merkt man auch dadurch, dass wir selber ein Fitnessprogramm durchlaufen haben und in den Jahren 2017 und 2018 in Summe sechs Millionen Euro in der WK Oberösterreich eingespart haben. Das kommt schlussendlich auch finanziell unseren Mitgliedern zugute.