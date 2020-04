Flächendeckende Corona-Tests in Burgenlands Pflegeheimen gestartet

Im Burgenland haben am Dienstag die flächendeckenden Corona-Tests in den Alterswohn- und Pflegeheimen begonnen. In den nächsten Wochen werden rund 4.200 Bewohner und Mitarbeiter getestet, teilte Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ) mit.

In einem weiteren Schritt folgen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen und Mitarbeiter der Hauskrankenpflege.

Die Tests werden zunächst vom Roten Kreuz durchgeführt. Nach einer Einschulungsphase sollen aber die Betreiber der Alterswohn-und Pflegeheime die Testungen durch ihr dafür qualifiziertes Personal übernehmen. Dass es bisher kaum positive Covid-19-Fälle gegeben habe, spreche für die gesetzten Vorsorgemaßnahmen in den Heimen, betonte Illedits.