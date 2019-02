Flamenco-Punk, Boxkämpfe und jede Menge Testosteron

Obwohl er nicht mit Superlativen um sich werfen will, nennt Posthof-Chef Wilfried Steiner bei der Präsentation des Programms der diesjährigen Tanztage im Posthof die Dinge beim Namen: „Die vier Produktionen der Hauptreihe, die wir heuer zeigen, sind die besten des vergangenen Jahres in Sachen zeitgenössischer Tanz.“

Neben den vier Hauptacts bringt der Posthof im „Labor“heimische Produktionen, wie etwa zur Eröffnung der Tanztage am 8. März die der Editta Braun Company, „berührend und doch auch mit schwarzem Humor gespickt“, so Steiner. Ganz im Zeichen der Improvisation steht am 14. März der Abend mit der Linzer Choreografin und Tänzerin Iris Heitzinger.

Am 22. März beginnt dann die Hauptreihe, in der alle Programme Österreich-Premieren sind — so auch die beiden, die das deutsche Overhead Project im Gepäck hat. In „HOW Duett“und in „My Body is Your Body“ verbinden die Künstler rund um Tim Behren und Florian Patschovsky die Welt des Tanzes mit jener des Zirkus und der Akrobatik. „Es geht beim Overhead Project nicht darum, nur vorzuführen, was man kann. Es gibt auch starke narrative Elemente.“

Spitzenschuh und Boxhandschuh im Ring

Mit ihrem ersten gemeinsamen Stück ist die Combo Siamese Cie in Linz zu Gast und bringt Spitzenschuh und Boxhandschuh zusammen. Sieben Tänzerinnen und drei Boxer verwandeln die Bühne in eine Kampfarena. „Guerrero“, das mit „Versatzstücken aus den Ritualen des Boxkampfes spielt“, sei, so Steiner auch „wahnsinnig lustig“.

Testosteron gibt es am 13. April. Mit „King“ begeben sich Shaun Parker und seine Kompanie in die Welt der Alpha-Männchen: mächtig, muskulös, behaart, selbstgefällig und nackt. Gekrönt wird das Programm vom Gesang des bulgarisch-stämmigen Sängers und Songwriters Ivo Dimchev. Eine „Show“im besten Sinne des Wortes, die Tanz und Martial Arts vereint.

Höhepunkt der heurigen Tanztage dann am 24. April der Auftritt von Rocio Molina, „mit Abstand die Frontfigur der weiblichen Flamenco-Avantgarde“, so Steiner. Was die Tänzerin, die bereits mit 26 Jahren den höchsten Preis für Tanzkunst, den „Premio Nacional de Danza“, erhalten hat, auf die Bühne bringt, sei nicht weniger als „Flamenco-Punk“.

Als Gastveranstaltung des tanzhafenfestivals (20. April bis 5. Mai) ist am 30. April das „DAB Dance Project“im Posthof zu Gast. Auf der Bühne die Tänzer Anni Taskula und Gergely Dudás, die die Vision eines Traumpaares tänzerisch, aber auch mit vielen schauspielerischen und gesanglichen Elementen darstellen. mmo

Karten: www.posthof.at