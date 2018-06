Flammen zerstörten alte Brauerei im Flachgau

KOPPL — Ein Großbrand zerstörte am Sonntag eine alte denkmalgeschützte Brauerei in Koppl-Guggenthal im Salzburger Flachgau. Das Feuer brach gegen 5.40 Uhr im Inneren des stark baufälligen Gebäudes aus und weitete sich schnell aus. 170 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Die Löscharbeiten gestalteten sich allerdings sehr schwierig, da das Gebäude stark einsturzgefährdet ist und die Feuerwehrleute deshalb nur von außen löschen konnten. „Wir löschen mit Drehleitern von oben, der Brand ist soweit unter Kontrolle. Bis zum ‚Brand aus‘ wird es aber noch lange dauern“, sagte Abschnittsfeuerwehrkommandant Julian Slavicek am Sonntagvormittag. Am späten Abend waren die Löscharbeiten noch in Gange. Die Brandursache ist noch unklar. Brandermittler haben bereits ihre Arbeit aufgenommen.

Die Brauerei ist Teil von Gut Guggenthal, das bereits wegen Diebstählen in die Schlagzeilen geraten ist. Im Jänner erbeuteten zwei Männer, die sich als Bauherren ausgaben, ein historisches Steinwappen. Auch ein Marienbild des früheren Braugasthofes wurde gestohlen. Wie es mit der Brauerei weitergeht ist aufgrund des Denkmalschutzes unklar, Teile des Gebäudes stammen aus dem 13. Jhdt.