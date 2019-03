Flammender Appell für Europa

Frankreichs Macron präsentiert Ideen für EU, die noch nie so in Gefahr war

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich knapp drei Monate vor der Europawahl mit einem flammenden Appell an die Bürger der Europäischen Union gewandt und einen „Neubeginn“ für das Projekt gefordert. „Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig. Und doch war Europa noch nie in so großer Gefahr“, schreibt Macron in einem gestern in mehreren europäischen Zeitungen veröffentlichten Gastbeitrag. Macron schlägt darin einen Aktionsplan für tiefgreifende Reformen vor.

Wirtschaftlich fordert er eine Reform der Wettbewerbspolitik. Man solle „Unternehmen bestrafen oder verbieten, die unsere strategischen Interessen und unsere wesentlichen Werte untergraben, wie Umweltstandards, Datenschutz und eine Entrichtung von Steuern in angemessener Höhe“. Außerdem gelte es, in strategischen Branchen und bei öffentlichen Aufträgen europäische Unternehmen zu bevorzugen. Vorbild seien hier die USA oder China. „Internetgiganten“ sollten besser überwacht werden, gleichzeitig müsse Innovation besser gefördert werden.

Macron schlägt unter anderem die Gründung einer europäischen Agentur für den Schutz der Demokratie vor. Sie soll Experten in EU-Staat entsenden, um Wahlen vor Manipulationen zu schützen.

„Vollwertiger Platz“ für Briten in Macrons Europa

Auch verteidigungspolitisch müsse Europa mehr zusammenhalten, findet Macron und fordert eine „Erhöhung der Militärausgaben“. Zudem schlägt er eine gemeinsame Grenzpolizei und eine europäische Asylbehörde vor.

Der Brexit ist für Macron „ein Symbol für die Krise“ der EU. „Die Falle ist nicht die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, sondern die Lüge und die Verantwortungslosigkeit, die sie zerstören könnten.“ In einem Europa nach Macrons Vorstellungen „werden die Völker ihr Schicksal wieder wirklich in die Hand genommen haben; in diesem Europa wird Großbritannien, da bin ich sicher, einen vollwertigen Platz finden“.