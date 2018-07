Flammeninferno in Griechenland: 74 Tote

Mehrere Großbrände wüten in Urlaubsorten rund um die Hauptstadt Athen und treiben Tausende Menschen in die Flucht

ATHEN — Die Regierung spricht von einer „nationalen Tragödie“, Polizei und Feuerwehr nennen es das „schlimmste mögliche Szenario“: Bei den schlimmsten Waldbränden in Griechenland seit einem Jahrzehnt sind bislang mindestens 74 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 170 Menschen, darunter 23 Kinder, wurden verletzt. Auch eine Polin und ihr Sohn zählen zu den Opfern. Berichte über österreichische Opfer gab es zunächst nicht.

Auf Flucht von Flammen eingeschlossen

Die schlimmsten Szenen müssen sich in der Region der Hafenstadt Rafina abgespielt haben, 25 km östlich von Athen: Rettungsteams entdeckten Dienstagfrüh 26 Leichen an einem Steilhang. Die Opfer, darunter etliche Familien, hatten versucht, den Flammen zu entkommen und waren von ihren Häusern in Richtung Küste gerannt. Im dichten Rauch fanden sie jedoch den schmalen Pfad nicht, der zur Küste führt. Die Menschen wurden von den Flammen eingeschlossen.

Ganzer Ort abgebrannt

In Mati hatte sich das Feuer bei Windgeschwindigkeiten von etwa 100 km/h rasend schnell ausgebreitet, wie Feuerwehr-Sprecherin Stavroula Maliri erklärte. „Mati existiert nicht mehr“, sagte der Bürgermeister von Rafina, Evangelos Bournous. Mehr als 1000 Gebäude sowie 300 Autos seien durch das Feuer beschädigt worden. In der auch bei ausländischen Touristen beliebten Region wurde der Notstand ausgerufen.

Fischer retteten 715 Menschen aus dem Meer

Wegen der schnellen Ausbreitung der Flammen waren zahlreiche Bewohner an die Küste geflohen, um sich vom Wasser aus retten zu lassen. Viele warteten stundenlang eingehüllt von Aschewolken am Strand. 715 Menschen wurden schließlich mit Booten nach Rafina gebracht, wie die Regierung mitteilte. Mindestens fünf Menschen seien auf der Flucht vor dem Feuer im Meer gestorben.

Feriencamp geräumt

Der Brand in Mati war am Dienstag eingedämmt, allerdings wütete 50 km westlich von Athen im Küstenort Kineta ein Feuer, das zahlreiche Häuser und Autos zerstörte. In der Nähe der Stadt Marathon wurden rund 600 Kinder aus einem Feriencamp in Sicherheit gebracht.

Tausende Helfer

Mehr als 3000 Feuerwehrleute, fünf Flugzeuge und zwei Hubschrauber waren im Einsatz gegen die Flammen. Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos erklärte, in der Region Attika seien gleichzeitig 15 Brände an drei verschiedenen Fronten ausgebrochen. Ministerpräsident Alexis Tsipras brach wegen der Brände eine Bosnien-Reise ab, er rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt. Die Brandgefahr ist nach dem relativ trockenen Winter derzeit besonders hoch. Allerdings haben mehrere Behördenvertreter erklärt, es sei seltsam, dass viele Großbrände gleichzeitig ausgebrochen seien. Sie wollen daher eine unbemannte Drohne aus den USA einsetzen, um verdächtige Vorkommnisse zu überwachen.

Die Europäische Union aktivierte unterdessen den Zivilschutzmechanismus, um Griechenland bei Bedarf zu helfen.