Flatrate zum Aufladen von E-Autos

Als eines der ersten Unternehmen in Österreich bietet KWG eine Flatrate für das Aufladen von Elektroautos an.

Damit können Elektroautos beim KWG-Hypercharger in Schwanenstadt für einen Fixpreis unbegrenzt geladen werden. Je nach geschätztem Verbrauch gibt es drei verschiedene Pakete für Wenig- bis Vielfahrer.

Die günstigste Flatrate beginnt bei 8,90 Euro pro Monat. Die Gesamtzahl der Ladekarten für die Hypercharger Flatrate ist limitiert. „Wir bieten seit kurzer Zeit eine der stärksten Ladestationen in Österreich an, die man nun auch als Flatrate unbegrenzt zu einem Fixpreis nutzen kann“, so KWG-Geschäftsführer Peter Zehetner.