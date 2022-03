Fleischlos-Linie Hermann vor harten Einschnitten

Die von Neuburger Fleischfabrik-Eigentümer Hermann Neuburger und Sohn Thomas mit Investitionen von 50 Millionen Euro aus dem Boden gestampfte Fleischlos-Linie „Hermann“ steht vor harten Einschnitten.

Wie das VOLKSBLATT aus informierten Kreisen erfahren hat, wird Neuburger am Freitag eine Stellungnahme zur Zukunft der Linie aussenden.

Demnach sollen fleischlose Produkte bis auf weiteres nur mehr in einem kleinen Segment produziert werden.

Die Pilzproduktion bleibt aufrecht, aber auch hier nur in einem deutlich kleineren Rahmen. Bis zu 40 Mitarbeiter sind von den Entwicklungen betroffen, nur ein paar können bleiben.

Der Ulrichsberger Bürgermeister Wilfried Kellermann bestätigt die Informationen: „Wir haben selber gerade erst davon erfahren. Aus Sicht der Gemeinde ist das sehr bedauerlich. Die Firma Neuburger ist hier natürlich sehr anerkannt und ein wichtiger Arbeitgeber.“

Grund für die Probleme sollen exorbitant gestiegene Rohstoffpreise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sein. Die Zucht der Kräuterseitlinge und anschließende Produktion von Schnitzel, Rostbratwürstel, Burger & Co auf Basis von Pilzmischungen rechnet sich demnach nicht mehr. „Hermann“ ist u.a. bei Billa, Billa Plus und Spar gelistet. Die Linie gilt als Zukunftshoffnung in der Fleischlos-Branche.

Große Pläne

„Hermann“ sollte ab 2025 Gewinne schreiben und ab 2030 mehr als der Mutterbetrieb Neuburger umsetzen – derzeit sind es 20 Prozent vom Gruppenumsatz. Die Fleischsparte (Neuburger „Leberkäse“) ist von den Entwicklungen nicht betroffen.

Von Karl Leitner