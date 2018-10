Fliesen aus Müll und Kunst

Soroptimist-Preis an Sophie Hammer, Ehrung am Mittwoch im OÖ Kulturquartier

Von Christian Pichler

Was ist ein Kunstwerk? Früher (und putzig antiquiert heute noch) stellten sie ein Objekt auf ein Podest, das signalisierte: Kunst! Muss nicht sein, das hat die Kunst nicht not, der Boden tut’s auch. Was aber, wenn der Boden selbst das Kunstwerk ist?

Die Linzerin Sophie Hammer erhält den Hauptpreis (7000 Euro) des heuer erstmals vergebenen Soroptimist Linz Künstlerinnenpreises. Im OÖ Kulturquartier wird dazu Hammers jüngste Arbeit „For Floor“ (mehrdeutig: Für den Boden) gezeigt. Eine Installation aus kunstvoll gefertigten Fliesen, mit mehreren Bedeutungsebenen. Eine davon: der Gegensatz von industrieller Fertigung und Handgemachtem. „Der Herstellungsprozess der Fliesen ist sehr körperlich und repetitiv“, sagt Hammer im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. „Der Arbeitsablauf ist sehr klar, aber nicht, was am Ende dabei herauskommt.“

Verschwindenden Dingen einen Wert beimessen

Jeden Samstag um fünf am Nachmittag schiebt ein „Schneeräumer“ auf dem Flohmarkt des Wiener Naschmarkts die Reste zusammen. Was vielleicht einmal Hochglanzprodukt war, erfährt so die Metamorphose zu Müll. Kurz davor tritt die Künstlerin auf den Plan und sammelt: Porzellan, Besteck, Modellautos, Nippes etc. „Die Grundidee war, daraus eine Masse herzustellen, die gegossen werden kann.“ Den (verschwindenden) Dingen einen Wert beizumessen: Diese romantische Idee ist etwa aus der Literatur bekannt, von Stifter bis Handke. Poetisch-prosaisch das Spiel der Sophie Hammer, das Angesammelte zerschlagen und in Zement eingegossen, quasi normaler Beton hergestellt. Dieser mit einer Pressluftmaschine nass geschliffen, „bis Spuren von dem ,Zeug‘ wieder sichtbar, aber nicht erkenntlich werden“. Eine spiegelglatte Oberfläche entsteht, „die Dinge werden nicht zerstört, sondern kommen in einen anderen Kreislauf.“

Kunst spielt in der Familie Hammer eine gröbere Rolle, Mutter Eva spielt Theater. Für Tochter Sophie, 1984 geboren, nach der Matura Studium an der Kunstuni Linz, ab 2012 Studium der Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste Wien, lag der Schwerpunkt bisher auf Möbel und Design. Die Installation „For Floor“, eine Kollaboration mit der Kollegin Billie Meskens, auch für Hammer ein Blickwechsel nach „unten“: „Man kann draufsteigen, die Installation ist, wie sie jetzt aufgebaut ist, einfach eine Fläche im Raum. Mir ist trotzdem wichtig, dass es sich um eine Skulptur handelt. Wegzukommen von einer rein funktionalen Betrachtung als Boden, am besten zwischen diesen beiden Dimensionen zu schwanken.“

Präsentation und Eröffnung Mittwoch, 18 Uhr, mit LH Thomas Stelzer und den vier Präsidentinnen des Soroptimist Clubs Linz. Ursulinenhof, Ausstellung im OÖ Kulturquartier bis 7. Dezember