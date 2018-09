„Florence“ trifft mit voller Wucht auf Küste

WILMINGTON — Einsatzkräfte bemühten sich am Freitag, Hunderte Menschen aus von Wasser umschlossenen Häusern zu retten. Videoaufnahmen etwa aus der Küstenstadt New Bern im Bundesstaat North Carolina zeigten Parkplätze, die sich in Seenlandschaften verwandelt hatten.

Der Wirbelsturm traf nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums (NHC) in den Morgenstunden (13.15 Uhr MESZ) nahe Wrightsville Beach in North Carolina mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern auf Land. Er schleuderte Straßenschilder und Müll durch die Luft. Laut US-Medien wurden in der Stadt Jacksonville mehr als 60 Menschen aus einem Hotel gerettet, das unter der Wucht des Sturms einzustürzen droht.

Enorme Wassermassen als größte Gefahr

In North Carolina wurden auch Tornados befürchtet. Die größte Gefahr ging aber von den enormen Wassermassen aus, die „Florence“ mit sich brachte. Am Neuse-Fluss in New Bern wurde laut NHC eine Überflutung von drei Metern Tiefe gemessen. Zwischen 150 und 200 Menschen wurden in der Stadt aus den Überschwemmungszonen befreit, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Das Auge des Sturms bewegte sich dem NHC zufolge mit neun Stundenkilometern vorwärts. Auf der fünfstufigen Hurrikan-Skala schwächte sich „Florence“ auf die Stärke 1 ab. Die Gefahr sank dadurch aber nicht, wie das Hurrikan-Zentrum warnte. Da sich der Sturm nur langsam vorwärtsbewege, könne er lange über Land wüten und enorme Wassermassen in die Küstengebiete tragen.

In einigen Regionen könne bis zu ein Meter Regen fallen, erklärte das NHC. Damit drohten „katastrophale Springfluten und lang anhaltende Hochwasserstände in den Flüssen“. Die Katastrophenschutzbehörde FEMA warnte am Freitagmorgen (Ortszeit), „Florence“ werde in den kommenden 24 bis 36 Stunden eine „bedeutsame Bedrohung“ bleiben.

Stromausfall in 300.000 Haushalten

Mehr als 1000 Flüge wurden nach US-Medienberichten bereits gestrichen. In knapp 300.000 Haushalten in North Carolina fiel zudem der Strom aus. Der Energieversorger Duke Energy erwartete dort und im südlich angrenzenden South Carolina Stromausfälle in bis zu drei Millionen Haushalten. Es könne Tage oder gar Wochen dauern, bis das Stromnetz repariert sei.

Viele Küstenorte glichen Geisterstädten. Fenster waren mit Brettern vernagelt, die Straßen wie ausgestorben. In mehreren Städten galt eine Ausgangssperre.

„Der Sturm richtet Verwüstungen in unserem Staat an“, sagte Gouverneur Roy Cooper in einer Pressekonferenz. „Wir sind zutiefst besorgt, dass ganze Ortschaften ausradiert werden könnten.“ Laut Cooper arbeiten die Rettungskräfte unter gefährlichen Bedingungen, die noch schlimmer werden.