Florian ist das TopTalent 2021

Ohne jegliche erbliche Vorbelastung startete die Karriere von Florian Schweighofer: „Ich wollte immer schon golfen. Meine Eltern haben das zuerst für eine vorübergehende Laune gehalten und wollten mir daher keine Ausrüstung kaufen“, erzählte uns der 17-Jährige im Interview.

Doch seine Hartnäckigkeit machte sich bezahlt, letztlich lag doch ein Schlägerset unterm Christbaum. Es folgten ein Kinder-Schnupperkurs und erste Schritte auf dem Golfplatz, danach ging es Schlag auf Schlag: Schülercupturnier, Platzreife, Turnierreife heuer schon Vizestaatsmeister in der Allgemeinen Klasse und nun eben auch TopTalent.

Das sollen freilich nur Zwischenschritte auf dem Weg zum ganz großen Ziel sein: „Mein Traum ist, Profi zu werden und auf der PGA-Tour zu spielen“, so Schweighofer.

Der Sportler des GC Donau Feldkirchen setzte sich bei der 27. Auflage unserer Wahl mit 49.706 Stimmen knapp vor Kunstturner Vincent Lindpointner (47.798) und Judo-Talent Carina Klaus-Sternwieser (42.258) durch.

27. Auflage brachte einen Stimmenrekord

Insgesamt wurden heuer sensationelle 321.997 Stimmen abgegeben. Damit wurde nicht nur das Vorjahresergebnis (263.945) klar übertroffen, sondern sogar ein Allzeit-Rekord bei der Wahl zum TopTalent aufgestellt und die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2009 um mehr als 4000 Stimmen überboten.

Schweighofer trat am Donnerstag im Rahmen einer Gala im VKB-Kundenforum in Linz die Nachfolge von Dominic Kuhn (Wasserski) an. Die Laudatio hielt Sport-Landesrat Markus Achleitner, als Gratulantin stellte sich unter anderem die zweifache Olympia-Starterin Ana Roxana Lehaci (Kajak) ein.

