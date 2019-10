Florianer Sängerknaben geben Benefizkonzert für den Mariendom

Turmsanierung voll in Plan – Bis Ende November sollen die obersten 20 Meter bis zum Steinbalkon bereits wieder abgerüstet sein

Die musikalischen Botschafter Oberösterreichs, die Florianer Sängerknaben, wollen mit einem Benefizkonzert am Samstag, dem 19. Oktober, ab 20 Uhr im Linzer Mariendom einen Beitrag zur Sanierung des Linzer Wahrzeichens leisten, sagt deren Geschäftsführerin Christa Steinkellner.

Die Besucher dürfen sich auf eine „Musikalische Weltreise“ in acht verschiedenen Sprachen freuen, in der nicht nur Anton Bruckners Stück „Locus Iste“, das er 1869 für die Einweihung der Votivkapelle des Mariendoms komponierte, dargeboten wird. Auch Counter-Tenor Alois Mühlbacher stellt sich als Dombotschafter mit ausgewählten Solo- stücken in den Dienst des Linzer Doms. Neben klassischen Werken von Wolfgang A. Mozart über Johann Strauss bis zu Georg Friedrich Händel wird das junge Publikum mit Popsongs von Michael Jackson und Earth, Wind & Fire voll auf seine Rechnung kommen, schildert Chorleiter Markus Stumpner.

Dom erobert die Herzen

„Langsam merken wir, dass wir den Dom in die Herzen der Oberösterreicher bringen“, betont LH a. D. Josef Pühringer, der als Vorsitzender des Beirats der Initiative Pro Mariendom kräftig die Werbetrommel für das historische Wahrzeichen rührt. Jetzt soll eine zweite Welle für die Turmpatenschaften (Infos unter www.turmpate.at) anlaufen. Mit der Patenschaft für einen ganz bestimmten Turmstein kann man sich in in der Zeitkapsel des Turmes verewigen. Ab 1000 Euro erhält der Pate einen hochwertigen Kupferstich der österreichischen Künstlerin Kirsten Lubach.

Spektakuläre Sicht

Indes schreitet die Renovierung des Turmhelms zügig voran. Bis Ende November soll die Stein- und Fugen- sanierung an der Turmspitze in Höhe von 120 bis 135 Meter fertiggestellt sein, so dass die oberen 20 Meter des Gerüsts bis unter den Steinbalkon wieder abgebaut werden können, berichtet Dommeister Clemens Pichler. Dann wird man das Turmkreuz im neuen Glanz sehen können.

Nach dem die Fugen entfernt wurden, die Oberfläche der Steine mit Dampfstrahler gereinigt und ein Steinfestiger aufgetragen wurde, steht jetzt fest, wie die neue Fugenmörtelrezeptur beschaffen sein muss.

Ein Holzgerüst im Inneren des Turms wird abgerissen und durch eine Stahltreppe ersetzt. Dadurch können ab Frühsommer 2020 geführte Touren mit einer spektakulären 360-Grad-Rundumsicht angeboten werden, freut sich Dompfarrer Max Strasser.

Kartenvorverkauf: DomCenter Linz, Herrenstraße 36, Tel. 0732/ 946100, E-Mail: domcenter@dioezese-linz.at oder bei Ö-Ticket.