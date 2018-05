Flucht vor nächtlichen Bränden: Sieben Verletzte

Feuer in Mehrparteienhaus — Blitzschlag setzte Dachstuhl in Brand, Containerdorf für Erntehelfer stand in Flammen

LINZ — Gefährliche Brände haben seit Dienstagabend die Feuerwehren auf Trab gehalten: In Oepping (Bez. Rohrbach) setzte ein Blitzschlag den Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand, in Kirchdorf schlugen Flammen aus einem Mehrparteienhaus und in Fraham (Bez. Eferding) brannte ein Containerdorf für Spargel-Erntehelfer.

Gegen 18 Uhr war am Dienstag im nördlichen Mühlviertel ein Gewitter niedergegangen. Wenig später bemerkte die 44-jährige Bewohnerin durch einen lauten Knall, dass der Dachstuhl ihres Hauses brannte und alarmierte die Feuerwehr. Rund 100 Mann der umliegenden Wehren standen im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand, ein Teil des Dachstuhles wurde aber schwer beschädigt.

Gegen 23.40 Uhr brach in Kirchdorf der Brand im zweiten Stock des Wohnblocks aus. Die Mehrzahl der 22 Bewohner konnte selbstständig das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr Kirchdorf musste jedoch vier Personen, die durch den Brand im Haus eingeschlossen waren, retten. Die Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins LKH Kirchdorf eingeliefert. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch im Gange.

Ein 48 Jahre alter ukrainischer Erntehelfer bemerkte gegen 2.40 Uhr den Brand in dem Containerdorf in Fraham und weckte die anderen 20 Bewohner. Alle konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, zwei Frauen, 23 und 24 Jahre alt, wurden jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert. Die Brandursache stand am Mittwoch auch in diesem Fall noch nicht fest.