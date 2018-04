Fluchtversuch mit Traktor

KIRCHDORF — Seine Freude über einen neuen Traktor feierte am Mittwoch ein Landwirt aus dem Bezirk Kirchdorf mit einer spontanen Einkehr in einem Freudenhaus. Dies wurde ihm jedoch zum Verhängnis. Weil der 23-Jährige dort zu sehr dem Alkohol zugesprochen hatte, bat er einen Freund (20), ihn mit der Zugmaschine heimzufahren. Beide Männer gerieten allerdings nach rund 400 Metern Fahrt auf der Pyhrnpaß Straße in eine Verkehrskontrolle.

Anhalteversuche der Polizei ignoriert

Der 20-Jährige ignorierte allerdings den Anhaltestab der Polizei und stieg aufs Gas. Nach weiteren rund 400 Metern bog er in eine Zufahrt zu einem Bauernhof ein und versuchte noch, über eine schmale Straße zu flüchten. Die nachfahrende Polizeistreife war dann aber doch schneller und hielt ihn an.

Der Freund, der keinen Führerschein besitzt, gab an, dass der Traktorbesitzer gesagt habe, er solle das Anhaltezeichen der Polizei ignorieren. Ein durchgeführter Alkotest verlief beim 20-Jährigen negativ. Beide Männer wurden wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.