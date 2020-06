Flüchtlinge: Drei Länder wollen weitere Minderjährige aufnehmen

Die Umsiedlung minderjähriger Flüchtlinge aus den griechischen Lagern wird fortgesetzt. Die Schweiz wird 29 Minderjährige aufnehmen. Am 7. Juli sollen 25 Kinder nach Portugal und am 8. Juli weitere 25 Minderjährige aus Athen nach Finnland fliegen. Portugal plane insgesamt 500 Kinder aufzunehmen. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Kreisen des griechischen Migrationsministeriums.

Details, wann die Minderjährigen in der Schweiz ankommen sollen, sollten am Freitagnachmittag bekannt gegeben werden, hieß es.

Die Schweiz hatte bereits im Mai 18 Burschen und fünf Mädchen im Alter zwischen zehn und 17 Jahren aufgenommen. Deutschland und Luxemburg hatten Mitte April je zwölf und 47 unbegleitete Minderjährige aufgenommen.

Auch das Nicht-EU-Land Großbritannien übernahm 16 Minderjährige. Ein Plan der EU sieht vor, dass rund 1.600 jugendliche Migranten aus Griechenland in andere EU-Staaten gebracht werden. . Österreich hat eine Beteiligung an der Umsiedlung strikt ausgeschlossen.