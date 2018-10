Flüchtlings-Verteilung ungeklärt

Was die Verteilung der Flüchtlingslasten auf die EU-Länder betrifft, ist die Union auch beim jetzigen EU-Gipfel nicht aus der Sackgasse gekommen. Österreichs Vorschlag, den einzelnen Ländern nicht nur Asyl-Plätze anzurechnen, sondern auch andere Hilfestellungen wie etwa erhöhte Einzahlungen in den Afrika-Fonds, scheiterte am Donnerstag in Brüssel — primär an den Wortführern Deutschland und Italien, aber auch an Rumänien, das mit Jänner 2019 von Österreich den EU-Vorsitz übernehmen wird. Deutschland und Italien befürchten, im Fall des Österreich-Vorschlages mit den Flüchtlingszuströmen endgültig allein gelassen zu werden, Rumänien will seine osteuropäischen Nachbarländer offenbar davor bewahren, stärker zur Kasse gebeten zu werden.

Kurz legt Thema beiseite

bezahlte Anzeige

„Österreich hat für seinen Vorschlag einfach nicht genügend Unterstützung erhalten“, bilanzierte gestern ein Diplomat in Brüssel. Was kann Österreich während seines EU-Vorsitzes nun in Sachen Migration noch erreichen? Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte nach dem Schlagabtausch am Donnerstag jedenfalls an, jetzt den Fokus auf die Fragen des Außengrenzschutzes zu legen.

Jetzt Libyen-Konferenz

Nächster terminlicher Meilenstein ist dabei Mitte November eine internationale Konferenz zur Stabilisierung Libyens in Palermo auf Sizilien. Neu in den Terminkalender aufgenommen wurde beim EU-Gipfel eine Konferenz mit den Ländern der Arabischen Liga im Februar 2019 im ägyptischen Kairo — Ziel: Kooperationen mit Herkunfts- und Transitländern der Flüchtlinge auf dem afrikanischen Kontinent, um die Fluchtbewegungen einzudämmen und das Ablegen von Flüchtlingsbooten in Nordafrika zu unterbinden.

Werben um neue Partner

Die wichtigsten afrikanischen Herkunftsländern der in der EU ankommenden Flüchtlinge liegen mit Eritrea, Sudan und Somalia im Osten des afrikanischen Kontinents sowie mit Nigeria, Guinea, Elfenbeinküste, Mali und Senegal im Westen Afrikas. Auf dem Weg zu den wichtigsten Abfahrtspunkten der Flüchtlingsboote an der nordafrikanischen Küste liegen die von der EU seit längerem diplomatisch umgarnten Transitländer Niger, Tschad, Ägypten und Libyen.

„Ein großer Fortschritt“

Mit den bisherigen Fortschritten bei der Sicherung der EU-Außengrenze zeigte sich Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz zuletzt in Brüssel zufrieden, immerhin sei der Zustrom nach Europa seit dem Juni-Gipfel bereits um 95 Prozent zurückgegangen. Mitverantwortlich dafür seien das Engagement Ägyptens im Kampf gegen Schlepper sowie die italienische Unterstützung für die libysche Küstenwache. Mit Marokko und anderen Ländern würden derzeit, so Kurz, Kooperationsmodelle beraten. Zwischenfazit des Kanzlers vor der Libyen-Konferenz im November: „Die Richtung stimmt. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir haben definitiv einen großen Fortschritt zustande gebracht.“