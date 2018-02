Flüchtlingszahlen sinken weiter

Anfang Februar waren 9815 Flüchtlinge in Oberösterreich in Grundversorgung

Aktuell befinden sich 9815 Flüchtlinge in Oberösterreich in Grundversorgung, davon 9544 in der Landesgrundversorgung. Damit ist Oberösterreich nach Wien die Nummer zwei und erfüllt das Soll fast vollständig. Unter den Flüchtlingen in der Landesgrundversorgung befinden sich 6080 Männer und 3464 Frauen. 250 sind Unbegleitete Minderjährige Fremde. 8217 Flüchtlinge sind nach wie vor im Asylverfahren. Trotz einiger Schließungen sind derzeit 375 Quartiere verteilt im ganzen Land in Betrieb. „Derzeit sinkt die Zahl der Betroffenen weiterhin schrittweise leicht“, so Integrationslandesrat Rudi Anschober.

Dieser Trend ist übrigens bundesweit: Erstmals befanden sich seit Oktober 2015 weniger als 60.000 Personen in der Grundversorgung. Konkret gab es laut Innenministerium mit 2. Februar 59.922 Leistungsbezieher, damals waren es exakt 59.854.

Hohe Berufungszahl

Im Laufe des Jahres 2017 halbierte sich die Zahl der offenen Verfahren beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in erster Instanz von knapp 64.000 auf 31.500. Per 2. Februar sind 23.628 Verfahren in erster Instanz offen. Fast 40 Prozent der in Grundversorgung befindlichen Asylwerber sind solche, die gegen den negativen Erstbescheid Berufung eingelegt haben. Die Anzahl der Berufungen ist laut Ministerium im internationalen Vergleich eine sehr hohe Quote. Gegen mehr als 75 Prozent der negativen Bescheide wurde Berufung eingelegt. Ende 2017 lag die Zahl der Verfahren in zweiter Instanz bei 15.418, Anfang Februar bereits bei 16.443. Es finde hier quasi eine Übergabe des Rucksacks statt, heißt es aus dem Innenministerium.