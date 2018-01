Flugretter hoben 2877-mal ab

LINZ — Auf ein arbeitsreiches Jahr blickt die ÖAMTC-Flugrettung zurück: Mit 1675 Einsätzen führt der in Suben stationierte „Christophorus Europa 3“ die Statistik sogar an, ex aequo mit dem Wiener „Christophorus 9“. Der ebenfalls in OÖ — in Hörsching — stationierte „Christophorus 10“ brachte es 2017 auf 1202 Rettungsflüge — um knapp 40 mehr als noch 2016.

In Oberösterreich wurden im Vorjahr insgesamt 2734 Einsätze von sechs Stützpunkten aus geflogen. Das sind die zweitmeisten nach Niederösterreich im Österreichvergleich. Die österreichweit 18.251 Flüge bedeuteten für den ÖAMTC einen Zuwachs von 2,5 Prozent (2016: 17.814 Einsätze).

Einsatzursache Nummer 1 waren mit 36 Prozent internistische Notfälle wie akute Herz- und Kreislauferkrankungen. An zweiter Stelle folgten Unfälle bei der Arbeit, in der Schule, der Freizeit oder im Haushalt mit 14,7 Prozent. Sport- und Freizeitunfälle im alpinen Gelände machten 12 Prozent aus. Und 7,8 Prozent der Einsätze erfolgten nach Verkehrsunfällen.