Flugs vom Chrysanthementhron in Tokio ins Weiße Haus in Washington

Bundeskanzler Sebastian Kurz ist international gefragter denn je. Seine Reise nach Südkorea und Japan in der Vorwoche verlief aus seiner Sicht erfolgreich. Neben Besuchen bei Japans Premier Shinzo Abe und Kronprinz Naruhito (58), der in zweieinhalb Monaten den Kaiserthron (Chrysanthementhron) besteigen wird, versprach Kurz in Hiroshima, „dass wir uns als Republik Österreich weiter für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen werden“.

Nun heben diese Woche Österreich und die USA ihre bilateralen Beziehungen auf eine neue Ebene. Kurz reist am Dienstag in die USA, um dort am Mittwoch um 13 Uhr 50 Ortszeit Präsident Donald Trump zu treffen. Es handelt sich um den ersten Empfang für einen österreichischen Regierungschef im Weißen Haus seit 13 Jahren.

Der Besuch sei „überfällig“, sagte US-Botschafter Trevor Traina. Unter Trumps Vorgänger Barack Obama gab es keine Kontakte auf höchster Ebene. Im Vorfeld der Visite waren beide Seiten bemüht, ihre politischen Differenzen in den Hintergrund zu spielen. Es gebe zwar Differenzen, etwa beim Multilateralismus und der Klimapolitik, doch diene der Besuch dazu, „die guten bilateralen Beziehungen zu stärken“, verlautbarte das Bundeskanzleramt.

Gesprächsstoff wird wohl der Umgang mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bieten. Angesichts der bevorstehenden Niederlage des IS in Syrien hat Trump die europäischen Verbündeten aufgerufen, Hunderte gefangene IS-Kämpfer zurückzunehmen. Andernfalls wären die USA gezwungen, die etwa 800 Kämpfer auf freien Fuß zu setzen, twitterte er. Die erste Reaktion aus Europa war naturgemäß negativ: Michael Aastrup Jensen, außenpolitischer Sprecher des dänischen Premiers Lars Rasmussen: „Es handelt sich um einige der gefährlichsten Menschen der Welt, und wir sollten sie nicht zurücknehmen.“