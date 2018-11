Flugtaxis aus Oberösterreich sollen internationale Lüfte erobern

Vor einigen Jahren war es noch reine Utopie, nun nehmen Zukunftsfantasien immer konkretere Formen an: Fliegende Taxis sollen bald schon kein Hirngespinst mehr sein. Und der Innviertler Flugzeugzulieferer FACC will die Zukunft entscheidend mitformen. Mit dem chinesischem Start-up EHang schloss man nun eine Partnerschaft, um selbst fliegende Lufttaxis zu entwickeln.

EHang verfügt bereits über einen Prototypen des fliegenden Gefährts, mit Hilfe von FACC soll das Modell zur Serienreife gebracht werden.

bezahlte Anzeige

Ab der Serienreife sollen die neuen Air Taxis in OÖ gefertigt werden. Im Unternehmen ist man quer durch viele Bereiche intensiv mit dem Thema beschäftigt.

„FACC verfügt über ein breites Spektrum an Systemkompetenz – von Forschung, Design, Entwicklung über Zertifizierung und globale Fertigung bis hin zur Wartung von Hightech-Produkten. Damit können wir für die Umsetzung sicherer und hocheffizienter Leichtbaulösungen für den individuellen Luftverkehr rund um Smart Cities alle Register ziehen“, so Unternehmenschef Robert Machtlinger. Auch eine Teststrecke in Österreich wird bereits gesucht.