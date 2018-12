Flugverkehr nach Zwischenfall am Flughafen Hannover gesperrt

Nach einem Zwischenfall am Flughafen Hannover ist am Samstagnachmittag der Flugverkehr dort eingestellt worden. Ein Mann in einem Auto mit polnischem Kennzeichen habe versucht, durch eine Durchlassstelle auf das Vorfeld des Flughafens zu gelangen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage. Zuvor hatte der NDR über den Zwischenfall berichtet.

Der Autofahrer, der am Samstagnachmittag mit einem Auto auf das Vorfeld des Flughafens Hannover gelangt ist, stand nach Behördenangaben unter Drogen. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Drogentest sei positiv auf Amphetamine und Kokain gewesen. Der Mann sei Mitte 20. Genauere Angaben konnte der Sprecher nicht machen, weil der Autofahrer keinen Ausweis bei sich hatte. Auch über die Staatsangehörigkeit des Mannes konnte die Polizei daher keine Angaben machen.

Der Mann war am Samstagnachmittag kurz vor 16.00 Uhr mit seinem Auto durch ein Tor auf das Vorfeld gefahren und wurde daraufhin gestellt. Seitdem ist der Flugverkehr vorerst eingestellt, es gebe keine Starts und Landungen. Flugzeuge, die in der Luft seien, würden umgeleitet, sagte der Sprecher der Bundespolizei. Ein Teil des Terminals A sei aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, weil es eine Glasfront habe, die in Richtung des stehenden Autos zeige. Der Rest des Terminals und die anderen beiden Terminals seien weiterhin geöffnet. Ein Bombenentschärfungsdienst untersuchte am Nachmittag das Auto, das sei eine Routinemaßnahme.