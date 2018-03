Flugzeug verlor mehr als drei Tonnen Gold

Klappe des Frachtraumes hatte sich gelöst und den Goldregen verursacht — Insgesamt neun Tonnen des Edelmetalles an Bord

JAKUTSK — Goldregen in Russland: Ein russisches Flugzeug hat beim Start in Sibirien mehr als drei Tonnen Gold aus dem Frachtraum verloren. Die Klappe habe sich im Sturm gelöst, dabei sei ein Teil der Ladung herausgefallen, teilte das Innenministerium in Jakutsk mit. Die Flughafenmitarbeiter hätten daraufhin mehr als 150 Goldbarren (laut Medien im Wert von rund 380 Mio. Dollar eingesammelt, die auf der Startbahn verstreut waren.

Experten sprachen davon, dass es sich um eine Legierung aus Gold und Silber handle. Die genaue Ursache des Vorfalls ist bisher nicht endgültig geklärt, hieß es. Möglicherweise habe sich ein Sicherheitsgurt im Frachtraum gelöst. Insgesamt habe das Flugzeug, das auf dem Weg in die sibirische Großstadt Krasnojarsk war, neun Tonnen Gold transportiert.