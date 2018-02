Flyers dominierten, Swans zitterten

Von Tobias Hörtenhuber

„Es ist so schön. Da steht eine Mannschaft auf dem Feld“ — Flyers-Wels-Vorstand Michael Dittrich jubelte nach dem souveränen 90:79 (40:54)-Erfolg in Klosterneuburg (acht Punkte von Neuzugang Reginald Hines beim Debüt) über den größten Erfolg in der noch jungen Vereinsgeschichte, den Einzug ins Cup-Final-4.

Dort stehen auch die Swans Gmunden. Im Gegensatz zum Lokalrivalen konnte aber keine Rede sein von einer gelungen Generalprobe für das OÖ-Derby am Montag (19/live Sky Sport Austria). „Pflicht erfüllt, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“, lautete das Kurz-Resümee von Geschäftsführer Richard Poiger nach dem hart erkämpften 97:86 (44:43) bei Zweitliga-Leader Vienna D.C. Gmunden lag schon mit elf Punkten zurück, ehe der 40-jährige Tilo Klette mit 19 Punkten in sieben Minuten den Favoriten zurück ins Spiel brachte. Erst gegen Ende sorgten die Swans dann doch für klare Verhältnisse.

Das Cup-Final-4 findet am 24./25. März statt, ob in Gmunden gespielt wird, entscheidet sich diese Woche. Die weiteren Teilnehmer: Fürstenfeld sowie Kapfenberg oder Mistelbach (Abendspiel).