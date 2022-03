Fodas Ära als ÖFB-Teamchef endet nach Schottland-Spiel

Franco Foda wird am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) gegen Schottland sein letztes Länderspiel als österreichischer Fußball-Teamchef absolvieren.

Diese Entscheidung gab der Deutsche am Montag in einer ÖFB-Pressekonferenz bekannt. Sein Vertrag beim ÖFB wäre mit Monatsende abgelaufen. Die Möglichkeit einer Verlängerung hatte die Verbandsspitze trotz des Aus im WM-Play-off in Wales (1:2) zuletzt nicht gänzlich ausgeschlossen.

„Wir haben uns nicht für die WM qualifiziert. Dafür übernehme ich die volle Verantwortung“, betonte Foda. Seine Trainertätigkeit sei damit nach dem Schottland-Spiel beendet.



Seine laut eigenen Angaben am Sonntag getroffene Entscheidung hatte Foda bereits am Montagvormittag der Mannschaft mitgeteilt. „Ich war mit voller Ehre und großem Stolz Nationaltrainer“, betonte der 55-Jährige. Das Amt hatte er seit November 2017 ausgeübt.