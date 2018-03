Fodas Warnung: „Es gibt keine Zwerge“

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft nimmt am Dienstag (20.45 Uhr) in Luxemburg den fünften Sieg in Folge ins Visier

Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Dienstag (20.30 Uhr/live ORF eins) seinen fünften Sieg in Folge im Visier, den dritten unter Franco Foda. Die Österreicher gelten im ersten Auswärtsspiel unter dem neuen Teamchef in Luxemburg als klarer Favorit. Foda wurde aber nicht müde, vor den Luxemburgern zu warnen. „Es gibt keine Zwerge mehr, die Zeiten sind vorbei“, betonte der Deutsche.

Der Test soll auf jeden Fall als solcher genutzt werden. Mehr als die Hälfte der ÖFB-Startformation dürfte gegenüber dem 3:0-Sieg am Freitag gegen Slowenien neu sein, darunter mit Torhüter Jörg Siebenhandl möglicherweise ein Debütant. Fix ist, dass Moritz Bauer und Andreas Ulmer anstelle von Stefan Lainer und David Alaba in die Startelf rücken.

Ungeachtet der vielen Umstellungen — auch Dragovic, Grillitsch, Kainz und Gregoritsch könnten heute beginnen — gilt es, den Auftritt im Stade Josy Barthel ernst zu nehmen. „Man muss jedes Spiel seriös angehen“, betonte Foda. „Wenn man einen Gegner unterschätzt, hat man schon verloren.“ Das trifft auch gegen die Nummer 83 der FIFA-Weltrangliste zu. „Letztendlich sind das immer die schwierigen Spiele. Jeder erwartet, dass man gewinnt“, meinte Foda. „Ich glaube, damit muss man dann auch umgehen können.“ Der 51-Jährige sieht die Umstellungen auch als Chance: „Jeder will sich beweisen. Das gibt auch die nötige Konzentration und Stabilität, um erfolgreich zu sein.“

Foda könnte einen Raketenstart hinlegen

Mit dem dritten Sieg seiner Amtszeit nach dem 2:1 über Uruguay und dem 3:0 gegen Slowenien würde Foda den besten Start eines ÖFB-Teamchefs seit Erich Hof 1982 hinlegen. Fünf Siege in Folge sind dem ÖFB-Team in den vergangenen 20 Jahren auch nur einmal gelungen — 2015, als unter Marcel Koller die EM-Teilnahme fixiert wurde. Koller zeichnete vor seinem Abschied im Herbst auch noch für die ersten beiden Erfolge der laufenden Serie verantwortlich. Auswärts gab es in den letzten vier Spielen aber nur einen Sieg, das 1:0 im Oktober 2017 in Moldau.

Makellose Bilanz gegen Luxemburg

Österreich hat alle fünf bisherigen Duelle mit Luxemburg für sich entschieden, das Torverhältnis beträgt 22:4. Den höchsten Sieg (7:0) gab es bereits im ersten Duell 1956 in Wien, es folgten auswärts ein 3:0 (1957) sowie ein knappes 2:1 (1975), noch im selben Jahr ein 6:2 in Wien und zuletzt im April 2004 ein 4:1 in Innsbruck.

Auf Klubebene setzte es hingegen für Salzburg 2012 gegen die Amateure aus Düdelingen eine riesige Blamage, als man in der Champions-League-Qualifikation mit 0:1 (a) und 4:3 (h) scheiterte.

Zuletzt gewann Luxemburgs Nationalteam gegen Malta (1:0) und 2017 gab’s in neun Länderspielen drei Siege gegen Ungarn, Weißrussland und Albanien sowie zwei Unentschieden gegen Bulgarien (1:1) und Frankreich (2:1).