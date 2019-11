Foo Fighters und Volbeat am Nova Rock 2020

Das Nova Rock hat einen sehr prominenten Headliner dazubekommen. Die Foo Fighters werden 2020 beim Festival im Burgenland auftreten. Das gab der Veranstalter am Freitag bekannt. Weitere namhafte Neuzugänge sind u.a. Volbeat, Seiler & Speer, Deichkind, Bush, Steel Panther, Bring Me The Horizon und Alter Bridge.

Für das Open Air von 10. bis 13. Juni in Nickelsdorf standen bereits einige Acts wie System Of A Down und Korn fest. Nun kamen außerdem noch Bands wie Airbourne, Mando Diao, The Dead Daisies sowie weitere Lokalmatadore wie The Weight und Black Inhale dazu.

(S E R V I C E – Das komplette bisherige Line-Up unter )