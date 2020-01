Football-Topstar Eli Manning beendet Karriere

Nach 16 Jahren und zwei Super Bowls beendet Football-Topstar Eli Manning seine Karriere in der NFL. Offiziell werde der 39-Jährige seinen Abschied am Freitag verkünden, teilten die New York Giants am Mittwoch mit. Seit dem Ende der regulären Saison hatte sich Manning mit Gedanken an sein Karriereende getragen.

“16 Jahre lang hat Eli Manning auf und neben dem Feld bestimmt, was ein New York Giant ist”, teilte Präsident John Mara mit. “Er hat uns mit Würde und Verlässlichkeit repräsentiert. Wir freuen uns, ihn in naher Zukunft in unseren Ehrenrat aufzunehmen.” Manning führte die Giants 2008 und 2012 zum Titel.