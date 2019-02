Forbes-Rangliste: Perger dabei

Von Christoph Steiner

Alljährlich präsentiert das renommierte Wirtschaftsmagazin Forbes die ihrer Meinung nach besten „30 unter 30“ in Europa in mehreren Wirtschaftsbereichen. In die Liste der interessantesten jungen Köpfe schaffte es in der Kategorie „Retail & Ecommerce“ heuer mit der Peter Windischhofer aus Münzbach im Bezirk Perg auch ein Oberösterreicher. Der 29-Jährige hatte vor rund zwei Jahren mit Geschäftspartner Kilian Kaminski die Idee, eine Plattform für den Verkauf von vollständig erneuerten Smartphones oder Laptops der gehobenen Kategorie zu gründen.

Nachhaltig und günstig

„Wir wollten die Möglichkeit schaffen, Produkte nachhaltig und günstig zu kaufen“, so Windischhofer im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Mit Jürgen Riedl als Partner für die technischen Belange komplettierte sich das Gründertrio, um den Online-Marktplatz „Refurbed“ ins Leben zu rufen.

Grundidee ist es, bereits benutzte – aber fachmännisch wieder aufbereitete – Geräte um bis zu 40 Prozent billiger, aber auch mit einer Garantie von einem Jahr anbieten zu können. „Die Geräte müssen ausschauen wie neu und funktionieren wie neu“, betont Windischhofer. Mittlerweile ist Refurbed die am stärksten wachsende Plattform in diesem Bereich, beschäftigt aktuell 25 Mitarbeiter und zählt rund 30.000 Kunden.

In den USA weit verbreitet

Einzig in Frankreich gibt es ein ähnliches Angebot. Denn das Geschäft mit runderneuerten Geräten ist keineswegs neu. Kennengelernt hat Windischhofer die Geschäftsidee in den USA. In San Francisco, wo der Wirtschafter nebst Shanghai seinen Master abschloss, sei das Refurbed-Modell Gang und Gäbe, erzählt der Münzbacher.

Die Innovation von Refurbed liege nun darin, dass man als Vermittler auftrete, mit rund 40 großen Händlern zusammenarbeite und so die besten Angebote und die beste Qualität für die Kunden bieten könne, begründet der Oberösterreicher den erfolgreichen Wachstumskurs.

Weitere Auslandsmärkte

Aktuell findet man auf der Plattform rund 3000 verschiedene Geräte von Handys über Laptops bis zu Haushaltsgeräten und Digicams. Ein iPhone 7 mit 32 GB etwa ist mit 24-monatiger Garantie um 316 Euro zu bekommen. Ein Huawei Mate 20 Pro lite gibt es um 284 Euro.

Das Ende der Fahnenstange bezüglich Expansion soll noch nicht erreicht sein für das Refurbed-Team. Neben weiterem Wachstum in Österreich und Deutschland strebt man den Gang nach Polen und Italien an, der Firmensitz soll aber in Wien bleiben.