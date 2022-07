Ford Fiesta – Zeit für eine Siesta

Klein, flott und wendig – so lässt sich das Ford-Einsteigermodell Fiesta am besten charakterisieren. Es scheint, als wurde dieser Ford punktgenau für den Stadtverkehr konstruiert, weil er mit allen Vorteilen für die Fortbewegung in engen Häuserschluchten ausgestattet ist: Kurz und trotzdem geräumig, sehr kleiner Wendekreis und sparsamer Mild-Hybrid-Antrieb für eine unaufgeregte Fortbewegung.