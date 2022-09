Ford Mustang Mach-E GT – Galopp, Galopp, Galopp!

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Anno 1964 präsentierte der US-Hersteller Ford den Mustang. Das Sportcoupé löste damals den Thunderbird ab und mauserte sich rasch zum Kultauto. Mit dazu beigetragen hat sicherlich die legendäre, zehnminütige Verfolgungsjagd von Steve McQueen in Bullitt aus dem Jahr 1968.

Jedenfalls hat der PS-starke Mustang seit knapp 60 Jahren eine eingefleischte Fangemeinde und selbst Menschen, die mit Autos nicht so viel am Hut haben, sagt der Name zumindest etwas.

Typenschein Ford Mustang Mach-E GT Preis: ab € 74.800,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 77.500,- inklusive Außenfarbe Grabber Blue Metallic € 1500,- und Panoramadach € 1200,-; einen Ford Mustang Mach-E gibt es ab € 50.700,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich Garantie: 2 Jahre ohne km-Begrenzung, danach weitere 3 Jahre bis maximal 100.000 km, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf den Akku Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Motor: Dual-Synchronmotor, 358 kW/487 PS Spitzenleistung, 200 kW/272 PS 30-Minuten-Leistung, max. Drehmoment 860 Nm Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 4,4 s Leistungsgewicht: 8,4 kg/PS WLTP-Verbrauch: 20 kWh VOLKSBLATT-Testverbrauch: 22,2 kWh Eckdaten: L/B/H: 4743/1881/1613 mm Radstand: 2984 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2285/2717 kg Anhängelast gebr./ungebr. 750/750 kg Kofferraum: 402-1420 Liter Frunk: 100 Liter Akku: 98,7/88 kWh brutto/netto Reifen: 4 x 245/45 R20 103Y auf 20“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC/TPMS Airbags: 7

Den Mustang gibt es natürlich noch immer – mittlerweile allerdings nicht nur als adrenalinbeschwörenden Verbrenner, sondern auch als schnittiges Elektroauto. Dass dies genauso adrenalinbeschwörend sein kann, verspricht unter anderem die Motorisierung.

Denn als Ford Mustang Mach-E GT, so sein voller Name, stellt der Dual-Synchronmotor 487 Pferde bereit, die schon von Beginn an maximal 860 Newtonmeter auf alle vier 20-Zöller loslassen. Was das heißt? Eine rasante, vehemente Beschleunigung – ohne dass der Gummi auf der Straße picken bleibt, der feinen Traktion sein Dank. Nach 4,4 Sekunden ist Landstraßentempo erreicht und in Deutschland (oder auf der Rennstrecke) wären sogar 200 km/h möglich. Das mag aber der 88 Kilowattstunden große Akku nicht sonderlich.

Dann sinkt nämlich die Reichweite rapide. Die beträgt laut langgestreckter, dünner digitaler Anzeige hinter dem Lenkrad anfangs knapp 420 Kilometer – was sich als passabler Näherungswert herausstellt. Allerdings hauptsächlich dann, wenn man im „Zahm“-Modus unterwegs ist oder den „One Pedal Drive“ (dann wird das Bremspedal de facto kaum noch benötigt) aktiviert hat.

Ist man häufiger im „Aktiv“- oder „Temperamentvoll“-Modus unterwegs und schätzt die Kraft der 487 Pferde, sind in der Realität mit dem wendigen fünfsitzigen Fünftürer gut 350 Kilometer drinnen. Bei Gleichstrom gönnt sich der Mustang Mach-E bis zu 150 Kilowatt, dann ist der Akku nach rund 50 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufgeladen, wie die Praxis beweist.

Was die Praxis auch beweist: Der straff gefederte Wagen fährt sich wunderbar. Viel Traktion und Grip, bombastische Bremsen und kaum Lastwechselauffälligkeiten. Lediglich die Lenkung bleibt undefinierbar zwischen indirekt, schwergängig und synthetisch. Sagen wir mal: gewöhnungsbedürftig.

Übrigens: Die kraftvoll gezeichnete Fronthaube und die markante Heckpartie mit den typisch dreiteiligen LED-Rückleuchten, weisen den Mach-E als würdiges Mitglied der Mustang-Familie aus. Der Einstieg in den Fünftürer gelingt via Fingerprint oder Zahlencode.

Die Batterie befindet sich in der Bodengruppe zwischen den Achsen. Das schafft im 4,74 Meter langen, 1,88 Meter breiten und 1,61 Meter hohen Mach-E genügend Platz für fünf Passagiere und deren Gepäck, denn der Kofferraum fasst passable 402 Liter und in den Frunk unter der Motorhaube passen noch einmal hundert Liter. Damit eignet sich das SUV auch als Familienkutsche.

Innen spielt Ford den Tesla-Jäger, am besten erkennbar am riesigen Touchscreen in der Mitte mit integriertem Drehregler für die Lautstärke. Die Menüführung ist vorbildlich, die Responsezeiten jedoch teilweise mau. Knöpfe sucht man größtenteils vergeblich, diese gibt es nur noch am wuchtigen Lederlenkrad. Gesteuert wird alles via Touchbefehl oder Sprachsteuerung.

Letztere erweist sich als vorbildlich. Ansonsten gilt: Luftiges Raumgefühl (speziell vorne), feine Verarbeitung, hochwertige Materialien, zahlreiche Ablagen, anschmiegsames Ledergestühl und gute Rundumsicht; also sehr manierlich und fein in jederlei Hinsicht.

Fazit

Fesches Power-Pony mit Manieren. Der Preis? 77.500 Euro sind für diese Schönheit, die Ausstattung und die sportlichen Fahreigenschaften kompetitiv.