Ford verkauft zu viele Kleinwagen auf Kosten der Profitabilität

Von Oliver Koch

Die jüngste Meldung, dass Ford in Europa 5000 Stellen abbaut, kommt nicht unerwartet. Denn der US-amerikanische Autobauer hat in Europa im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre nur rund 42 Euro pro Neuwagen verdient, was einer Ebit-Marge von 0,3 Prozent entspricht. Dies zeigen Zahlen des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen, die deren Direktor Ferdinand Dudenhöffer dem VOLKSBLATT zur Verfügung gestellt hat.

Dabei ist es nicht so, dass Ford kaum Autos in Europa verkauft. Allerdings sind es hauptsächlich preisgünstigere kleinere Fahrzeuge (20,7 Prozent der Modellpalette), die Ford absetzen kann. Und diese erzielen niedrigere Renditen als Vans oder große SUV. Dazu kommt, dass Ford in Europa überrepräsentiert ist, der aber weltweit laut Dudenhöffer eine immer geringere Rolle spielen wird. Derzeit werden 19 Prozent der Autos weltweit in Europa verkauft; Dudenhöffer rechnet mit einem Anteil von rund 15 Prozent im Jahr 2035, „auch wenn die EU-Ostmärkte noch Wachstumspotenzial haben“.

Dudenhöffer bringt auch einen Vergleich zwischen Ford Europa und Ford Nordamerika: Um am alten Kontinent einen Umsatz von 800.000 Euro pro Beschäftigtem – wie in Nordamerika der Fall – zu erwirtschaften, wären nur 31.300 Mitarbeiter notwendig. Derzeit hat Ford in Europa 52.400 Mitarbeiter.

Dudenhöffer sieht zwei Strategien für Ford. Entweder den Verkauf von Ford in Europa, wie beispielsweise von GM bei Opel vorexerziert. Oder Ford wird kleinerer Kooperationspartner eines großen Automobilherstellers.