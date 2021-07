Fordernder Zugang zur Doppelmoral

Goldener Bären-Film „Bad Luck Banging or Loony Porn“ in Kino

Wie soll man sagen: Ungezeigt bleibt in „Bad Luck Banging or Loony Porn“ des rumänischen Regisseurs Radu Jude nichts.

Emi, von Beruf Lehrerin, trägt Maske, MNS. Doch ganz zu Beginn ist es eine Katzenmaske, die sie nur bedingt verhüllt. An sich kein Problem, war der Erwachsenenfilm, gedreht mit dem Ehemann, ohnehin nur für den Eigengebrauch geplant (oder vielleicht doch nicht).

Jedenfalls landete er im Netz und füllt die Kinoleinwand gleich zu Beginn des Gewinnerfilms der diesjährigen Berlinale mit eindeutigen Fakten.

Abstruse Momente

Radu Jude teilt seinen ebenso aufschlussreichen wie absurden Film in drei Teile: Emi verkehrt ehelich und wandert lange durch Bukarest. Alles was in den vier Wänden der Lehrerin passiert, ist — in Worte gefasst — auch auf den Straßen der Stadt los. Liebesbekundungen sind das nicht wirklich. Auch wenn die wildgewordenen Eltern dann in Teil III über die vermeintlich zügellose Lehrerin herfallen, wird es richtig derb.

Der zweite Teil ist ein offenes Lexikon, eine Aneinanderreihung von abstrusen Momenten, von Dingen, die die Menschen umtreiben: von Ceausescu bis Blowjob.

Immer wieder fokussiert die Kamera, der Ton in „Bad Luck Banging“auf scheinbar Belangloses, auf die offensichtliche sexualisierte Welt, auf Geschlechterklischees, auf Modernes, dass den Verfall nicht zu überdecken versteht, auf die Obszönitäten unserer Zeit und der vergangenen.

Da ist ein Heimporno ein Klacks. Hallo Doppelmoral! Judes Art des Erzählens fordert den Zuschauer auf unterhaltsame Weise. Die Verbindungen, die er zieht, wie er Geschehnisse in Relation setzt, alles außergewöhnlich anregend. Vieles bleibt bewusst unvollendet, den für sich passenden Schluss kann sich der Zuschauer selbst wählen.

Von Mariella Moshammer