Formel 1: Alpine angelte sich BWT als Namenssponsor

Das österreichische Wassertechnologie-Unternehmen BWT ist eine langjährige Partnerschaft mit dem Formel-1-Team Alpine eingegangen.

Wie der französische Rennstall am Freitag bekanntgab, ist BWT der neue Namenssponsor und wird seine Farbe Pink beim Design des Autos in das gewohnte Alpine-Blau integrieren. Der neue offizielle Teamname lautet BWT Alpine F1 Team, hieß es in einer Mitteilung.

Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit soll auf dem Thema Nachhaltigkeit liegen, darunter falle auch die Vermeidung von Einweg-Plastikflaschen bei den Rennen und in den Betriebsstätten des Rennstalls.

Piloten von Alpine sind auch in der kommenden Saison der zweifache Weltmeister Fernando Alonso aus Spanien sowie der Franzose Esteban Ocon, der im Vorjahr überraschend den Großen Preis von Ungarn gewann.

Neben zahlreichen anderen Sponsortätigkeiten im Sport (u.a. Fußball, Ski alpin) unterstützte BWT in der Formel 1 eine Zeit lang das Team Force India, aus dem 2018 Racing Point und 2021 Aston Martin hervorging.