Formel 1 in Zandvoort, Montmelo und Monaco verschoben

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie in Europa hat sich die Formel 1 dazu entschlossen, auch die WM-Läufe in Zandvoort (3. Mai), Montmelo/Barcelona (10. Mai) und Monte Carlo (24. Mai) zu verschieben. Dies wurde am Donnerstagnachmittag nach Gesprächen des Internationalen Automobilverbandes (FIA) mit den betroffenen Veranstaltern in einer Aussendung mitgeteilt.

Wann und ob diese WM-Läufe überhaupt nachgetragen werden, steht noch nicht fest. Die Formel 1 und FIA betonten aber, dass die Saison frühestens im Juni beginnen werde, sofern es die Situation dann erlaube. Der Grand Prix von Österreich ist am 5. Juli auf dem Red Bull Ring in Spielberg angesetzt.