Formel 1 steht vor einer echten Zerreißprobe

Am Freitag wird in Bahrain der Vorhang gelüftet werden. Bei einer Sitzung aller Teams mit dem Formel-1-Management Liberty Media und dem Automobil-Weltverband (FIA) wollen die beiden Organisationen wesentliche Eckpunkte ihrer Pläne für das Reglement nach 2020 enthüllen. Im Vorfeld kursieren Schlagworte wie Kostendeckelung, Motor-Redimensionierung und ein ausgeglichenerer Wettbewerb, was erdrutschartige Umwälzungen bedeuten würde. Das US-Unternehmen Liberty Media, das beginnend mit der Saison 2017 das operative Geschäft in der Formel 1 übernommen hat, möchte mit Reformen sicherstellen, dass die Rennserie auch für jüngere Publikumssegmente weiter interessant ist und mehr Überholmanöver geboten werden.

„Eine Komplettlösung“

Der Auftakt in Melbourne hat ja gezeigt, wie schwierig es durch die derzeitige Aerodynamik (und deren Luft-Verwirbelungen) ist, überhaupt nah an den Vordermann heranzufahren. „Jeder Grand Prix sollte eine Super Bowl sein“, hatte der neue Geschäftsführer Chase Carey kurz nach seinem Amtsantritt angekündigt. „Wir streben eine Komplettlösung an, einen ganzheitlichen Ansatz“, verriet Sportchef Ross Brawn. Dafür aber werden die neuen Formel-1-Eigentümer noch Überzeugungsarbeit leisten müssen.

P.S.: Wie das Kräfteverhältnis auf der Strecke aussieht, ob so wie in Australien der Mercedes das schnellste Auto ist, wird in Bahrain am Freitag ab 13 Uhr (1. Training) beantwortet.