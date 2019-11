Der letzte Schritt ist oftmals der schwerste, trotzdem sollte für Österreichs Fußball-Nationalteam die endgültige Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 nur noch Formsache sein, sollte der Punktgewinn gegen Nordmazedonien kein Problem sein. Zu groß ist die Qualität des Kaders, der Teamchef Franco Foda zur Verfügung steht. Zudem verfügt die Mannschaft aufgrund der Ergebnisse mit fünf Siegen und einem Remis in den letzten sechs Matchs über viel Selbstvertrauen und sie hat darüber hinaus in dieser Qualifikation einen Reifeprozess erlebt. Denn das oft zitierte Spiel in Israel (2:4) führte Kapitän Julian Baumgartlinger und Co. eindrucksvoll vor Augen, was passieren kann, wenn man nach einer Führung den Fokus verliert und lässig wird. Doch daraus hat das ÖFB-Team offensichtlich gelernt und deshalb wird es sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen.

Dass das Stadion voraussichtlich nicht ausverkauft sein wird, ist jedoch ein echter Wermutstropfen und zeigt, dass die Mannschaft den zwischenzeitlich verspielten Kredit noch nicht gänzlich wieder zurückgewonnen hat.

Aber vielleicht ärgern sich ja heute am Abend, wenn die geschaffte Qualifikation ausgiebig gefeiert wird, viele TV-Zuschauer, dass sie zu Hause geblieben sind.